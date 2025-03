Carolina Gaitán se contagió de covid-19: “estoy muy asistida”

A lo largo de su carrera, Carolina Gaitán ha interpretado numerosos personajes en series como Celia, Sin senos sí hay paraíso, Narcos, Hermanitas Calle, Novia para dos, La diosa coronada, Rojo Carmesí, entre otras, que le han dado reconocimiento no solo en Colombia, sino en el mundo. También, ha prestado su voz para películas animadas. Fue Pepa Madrigal en Encanto, y, además, fue la intérprete de We don’t talk about Bruno.

¿Qué le pasó a Carolina Gaitán?

Esta semana, la actriz preocupó a sus seguidores al anunciar en sus redes sociales que fue contagiada con covid-19. A través de su cuenta de Instagram, donde tiene 4,9 millones de seguidores, compartió detalles sobre cómo se siente y cómo está enfrentando esa situación.

“Todos pensábamos que el covid era una gripa más, pues les cuento que me dio covid-19 y me ha dado superfuerte. Estoy en mi quinto día, lo más difícil ha sido la separación física de mi bebé”, contó.

Comentó que se encuentra estable y bajo la supervisión de médicos. “(he tomado) todas las precauciones que hay que tomar, gracias a Dios estoy muy asistida, mi bebé ha estado muy asistido también".

Afortunadamente, la actriz ya recuperó el olfato, que fue una de las consecuencias que le había dejado la enfermedad: “un día como hoy estaba pensando en cómo algo tan simple como volver a oler el café es algo demasiado grande en mi vida en este momento. Me acaba de volver el olfato y solamente pensaba en eso, las pequeñas cosas de la vida que a veces pasamos por alto, sobre todo la salud”.

Sus seguidores le han dejado mensajes de aliento, deseándole una pronta recuperación: “que te mejores”, “que pronto estés nuevamente con tu hijo”, “gracias a Dios estás bien”, “lo importante es que estés bien”.

Sobre cómo han sido estos días recuperándose, dijo: “¿Quiénes me han acompañado durante este Covid? Podrán imaginarse que mi gato ha estado al pie del cañón, no se le pega nada y él está ahí. También he estado viendo series en este tiempo, les tengo que recomendar la que más me gustó, se llama Disclaimer, en español Desprecio, es espectacular, la tienen que ver”.

Así se enteró Carolina Gaitán que estaba embarazada

El 4 de agosto del año pasado, la actriz y cantante le dio la bienvenida a Salomón, su primer hijo. La artista mostró el proceso de su embarazo a través de sus redes, donde contó cómo se dio cuenta que estaban en la espera de su primogénito.

“Me di cuenta por intuición y un día almorzando con mi pareja le dije yo creo que estoy embarazada, me hice una prueba y sí, me hice como 18 pruebas porque no lo podía creer porque no estaba esperándolo, ya después lo vimos como una realidad y lo contamos”, dijo en sus redes sociales.

Durante los primeros meses de nacido, la actriz no dejó ver el rostro del pequeño; sin embargo, el pasado 28 de enero hizo una publicación haciendo pública su carita: “igualitos, belleza pura”, “se parece a ti y a tu hermano”, “está grandote y hermoso”, comentaron algunos usuarios.