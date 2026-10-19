Caso ‘Baby Demoni’: esta sería la causa de su muerte, según necropsia

El 15 de octubre del 2025 María Alejandra Esquín, conocida en el mundo digital como Baby Demoni, murió. La influencer de 24 años y madre de una niña de 6 años, falleció en un centro médico del suroccidente de Bogotá un día después de ser ingresada.

‘Baby Demoni’ era además de generadora de contenido, tatuadora y había alcanzado gran reconocimiento en redes sociales por su estilo en el que se mostraba camaleónica en su aspecto y con tintes urbanos. Además de material de maquillaje, subía contenido sobre sus momentos en familia y reflexiones personales.

Cuando ocurrió su muerte se mencionó como una de las hipótesis un posible suicidio, sin embargo según lo que difundió ‘Noticias RCN’ la necropsia que adelantó el Instituto de Medicina Legal apuntaría a una causa distinta.

Según dicho informe, Alejandra murió por asfixia por compresión extrínseca del cuello. Lo anterior quiere decir que una presión ocasionada externamente detuvo su respiración.

Adicionalmente, el documento también señalaría que el fallecimiento, que sigue en investigación, fue clasificado como violento.

Hay que mencionar que dichos hallazgos no están arrojando responsabilidad, identidades de personas relacionadas con la muerte de la influencer.

La familia de Baby Demoni pide más investigación

En ‘Noticias RCN’ también se destacó la reacción de los familia de la generadora de contenido. Su padre solicitó a la fiscalía y las autoridades que adelantan las investigaciones que atiendan el caso y se avance en el esclarecimiento de la muerte de Alejandra, ya que en su opinión no ha visto que estas avancen.

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Los familiares solicitan que se indague en su expareja quien habría salido del país rumbo a España.

Hay que mencionar que recién ocurrió la muerte de la influencer su madre hizo fuertes de sus declaraciones donde mencionó que su hija habría sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de su pareja, el cantante Miguel López, conocido artísticamente como SamorOne. “Él me le hacía daño a mi hija, varias veces la golpeó. Y yo le decía: ‘Mami, ¿por qué permite eso?’”, contó la mujer, quien también dijo que su hija “era manipulada” y que, aunque en ocasiones intentó separarse, “siempre terminaba volviendo con él”, dijo en su momento la progenitora.

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