Caso Hermanos Menéndez: fiscales que los apoyaron demandarán. Pedirán jugosa suma

En el 2024 tras la emisión de la serie ‘Monstruos: la historia de Lyle y Erik Menéndez’, por Netflix, el caso de los hermanos parricidas, que mataron a sus padres, José y Kitty Menéndez, el 20 de agosto de 1989 y fueron condenados a cadena perpetua, sin posibilidad de libertad condicional, volvió a ocupar la atención de millones de personas en el mundo.

Eso sumado a las declaraciones de Roy Rosello, ex integrante del grupo Menudo, que aseguró que a él lo había violado José Menéndez, quien era un alto ejecutivo discográfico, y por ello, de alguna manera, entendía y sabía que sus hijos también habrían sido víctimas de su padre, han las bases para que los condenados pidan una resentencia, que los podría dejar en libertad inmediata. En el juicio de 1996 que los declaró culpables, el argumento de que fueron violados por su padre y su madre no los protegió, no fue tenido en cuenta.

El anterior fiscal de Los Ángeles, George Gascón emprendió la tarea de estudiar el caso e incluso le escribió al gobernador del California, para que este analizara la posibilidad de perdonarlos y dejarlos en libertad. El mandatario se negó, dejando esta responsabilidad al recién electo fiscal. Sin embargo, en las pasadas elecciones, Gascón perdió frente a su contendor Natham Hochman, quien desde antes de posesionarse mostró su desacuerdo con la posibilidad de una resentencia o perdón para los confesos asesinos.

Ahora son Brock Lunsford y Nancy Theberg, dos de los fiscales que recomendaron la resentencia, quienes acusan al actual fiscal Hochman y al fiscal adjunto John Lewin, de discriminarlos y difamarlos como represalia por su trabajo en el sonado caso de los Menéndez.

Lunsford y Theberge, quienes trabajaban en la Oficina del Fiscal de Distrito, indicaron que demandarán a Hochman y Lewin, ya que fueron degradados a labores inferiores y objeto de humillaciones públicas, como consecuencia por su apoyo a la liberación de los Menéndez.

Fiscales que apoyaron a los hermanos Menéndez piden más de 5 millones de dólares

En octubre de 2024, Lunsford y Theberge presentaron un documento ante el Tribunal Superior de Los Ángeles en el que sugerían que los hermanos Menéndez fueran sentenciados nuevamente, argumentando que su encarcelamiento continuo ya no servía a la justicia. Sin embargo, afirman que apenas dos semanas después de la victoria electoral de Hochman, comenzaron las discriminaciones.

“El acoso y las represalias que siguieron tuvieron motivaciones políticas, fueron ilegales y devastadores”, declaró Justin Shegerian, abogado de los fiscales demandantes. La demanda también indica que Lewin, fiscal adjunto de Hochman, los ridiculizó públicamente a través de publicaciones en línea.

Los demandantes buscarían una indemnización económica y querrían 250.000 dólares por perjuicios económicos y más de 5 millones de dólares por daños no económicos, ya que consideran que sus carreras fueron gravemente afectadas por la conducta de su jefe dentro de la oficina.

Esta noticia se da a pocas semanas de la nueva audiencia del caso, que será el 20 y 21 de marzo. En estas fechas se revisará su condena original y la posibilidad de reducir su sentencia de cadena perpetua.

