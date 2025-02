Caso Liam Payne: 3 de 5 imputados por la muerte del artista fueron absueltos

El 16 de octubre del 2024 se conoció la repentina muerte de Liam Payne, reconocido por haber hecho parte de la banda One Direction. El artista de 31 años cayó desde el balcón del tercer piso de la habitación en la que se hospedaba en Buenos Aires, Argentina donde disfrutaba de unas vacaciones. La causa de su muerte fue politraumatismo que le generó una hemorragia interna y externa.

Su inesperada muerte dejó una serie de interrogantes, puesto que se encontró que el artista estaba bajo los efectos de sustancias alucinógenas. Los exámenes toxicológicos arrojaron que Payne tenía en su cuerpo una mezcla de cocaína, crack, benzodiacepinas y también cocaína rosa, que sale de la combinación de la metanfetamina, la ketamina, el MDMA y alguna otra sustancia. Algunos empleados del hotel fueron investigados por, supuestamente, suministrarle esas drogas. Incluso, Rogelio Luis Nores, uno de sus amigos, también tuvo que rendir indagatoria por supuesto abandono, ya que estuvo con él 40 minutos antes de la tragedia.

Liam Payne, ex One Direction Fotografía por: Getty Images

Investigación de Liam Payne toma nuevo rumbo

El 20 de febrero de 2025, la justicia argentina absolvió a tres de los cinco acusados en el caso de la muerte del cantante británico. Los exonerados son Rogelio Luis Nores, amigo y representante de Payne en Argentina; Esteban Reynaldo Grassi, jefe de recepción del hotel; y Gilda Agustina Martín, gerente del establecimiento, quienes habían sido acusados de homicidio culposo por supuesta negligencia al no solicitar asistencia médica para Payne.

Sin embargo, el tribunal concluyó que Nores no tenía una obligación legal, moral o social de cuidar del cantante, y que las acciones de Grassi y Martín no fueron imprudentes ni negligentes. La decisión fue tomada por los jueces Julio Lucini, Hernán López e Ignacio Rodríguez, integrantes de la Sala V de la Cámara Criminal y Correccional.

Por otro lado, la corte ratificó el procesamiento y la prisión preventiva de Ezequiel David Pereyra y Braian Nahuel Paiz, quienes están acusados de proporcionar drogas a Payne. Estos hombres enfrentan cargos por “entrega onerosa de estupefacientes”, un delito que puede resultar en penas de 4 a 15 años de prisión.

“Contento de que esto finalmente haya terminado. Estoy feliz de que ahora pueda viajar al Reino Unido y despedirme de mi amigo”, dijo Nores, en una entrevista con Rolling Stone.

Desde que fue acusado, se defendió asegurando que no tenía nada que ver con lo que ocurrió con el cantante. “Nunca abandoné a Liam. Fui a su hotel tres veces ese día y me fui 40 minutos antes de que esto pasara. Había más de 15 personas en el lobby del hotel charlando y bromeando con él cuando me fui. Nunca me hubiera imaginado que algo así sucediera”.