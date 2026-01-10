¿Certamen de Miss Universo fue vendido? Aclaran situación en medio de fuerte polémica

En las últimas semanas, el certamen internacional Miss Universo ha estado nuevamente en el centro de la atención pública debido a versiones que circulan en redes sociales y medios sobre una posible venta de la marca. La información, que se difundió inicialmente a través de publicaciones sin fuentes oficiales, sugería que un empresario filipino habría iniciado trámites para adquirir la organización y convertirse en su nuevo propietario.

Estos señalamientos se suman a un contexto ya complicado para la organización, tras una edición plagada de críticas y acusaciones durante la realización del evento internacional más reciente.

Frente a la presión mediática y la incertidumbre generada por la nueva controversia que los rodea, la organización de Miss Universo emitió una declaración oficial.

¿Qué se sabe sobre supuesta venta de Miss Universo?

Desde Miss Universe Organization se rechazó de manera tajante cualquier versión que apunte a un proceso de venta o transferencia de la marca. A través de un comunicado oficial, la entidad sostuvo que las afirmaciones que circulan en distintos espacios no corresponden a la realidad y que no existe ningún acuerdo, negociación o trámite encaminado a cambiar la titularidad del certamen.

La organización también advirtió que este tipo de rumores pueden generar confusión tanto en el público como en aliados comerciales y participantes, razón por la cual consideró necesario intervenir de forma directa. Según indicaron, se trata de informaciones que distorsionan el funcionamiento interno del certamen y su estructura administrativa actual.

En ese mismo pronunciamiento, Miss Universo señaló que ya se activaron mecanismos de revisión jurídica frente a la difusión de versiones que, a su juicio, afectan la reputación de la marca. El objetivo, explicaron, es proteger la integridad del certamen y evitar que se utilice su nombre para fines ajenos a la organización.

Asimismo, se dejó claro que cualquier anuncio relacionado con cambios corporativos, alianzas estratégicas o decisiones estructurales será comunicado únicamente por los canales oficiales, descartando así la validez de filtraciones o declaraciones externas sin respaldo institucional.

Realización de Miss Universe 2026 sigue sin confirmarse

Paralelamente a esta polémica, continúa la incertidumbre sobre la realización de Miss Universe 2026, edición que había sido anunciada preliminarmente con Puerto Rico como posible sede. Aunque el anuncio generó expectativa en su momento, hasta ahora no existe una confirmación definitiva que garantice que el evento se llevará a cabo en la isla.

Las dudas surgieron luego de que autoridades locales expresaran reparos frente a la situación actual de la organización y al impacto que las controversias podrían tener en la imagen del evento. Como consecuencia, algunos compromisos institucionales y apoyos económicos quedaron en pausa mientras se evalúa el panorama.

Por ahora, tanto Miss Universe Organization como las autoridades de Puerto Rico mantienen conversaciones abiertas, pero sin anuncios concluyentes. De esta manera, la edición número 75 del certamen continúa a la espera de decisiones que permitan confirmar —o replantear— su realización para este año.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí