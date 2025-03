César Mora, de luto por la muerte de su madre: “Se nos fue la mujer más importante”

En la madrugada de este 7 de marzo, el reconocido actor colombiano César Mora dio a conocer que sufrió una dolorosa pérdida con el fallecimiento de María de Jesús Hernández, su madre.

La noticia conmovió a seguidores y amigos y seguidores del actor, quienes le expresaron sus condolencias y apoyo en este difícil momento.

La despedida de César Mora a su mamá

Por medio de su cuenta de Instagram, en la que dio a conocer la noticia a través de una historia, el actor y cantante escribió un sentido y nostálgico mensaje para despedir a su madre, a quien llamaba ‘Mamayo’ de cariño.

“Se nos fue la mujer más importante de nuestras vidas, doña María De Jesús Hernández. Se mudó a un barrio generoso y amable, que la merece y esperaba con ansia. Ya está cantándole ‘Si nos dejan’ a su Chepe. Aceptamos tu voluntad, papá Dios. Te rogué que la tuvieras con nosotros con salud y sin dolor, pero tú decidiste que a sus 95 años ya era suficiente y no merecía sufrir los rigores crueles de la enfermedad y los años lentos e inclementes”, expresó César Mora.

"Me queda la tristeza y el remordimiento de no haberte disfrutado tanto como hubieras querido y anhelado en tus últimos días, pero te vas como viviste y como nos enseñaste: amando sin reprochar y sin juzgar a nadie. Madre mía, fuiste ejemplo y maestra de generosidad, entrega y desprendimiento", agregó César Mora, recordado por distintas producciones, como Todos quieren con Marilyn, Escobar: el patrón del mal, Los Briceño, La nocturna, entre otras.

Entre las tantas cosas que el caleño de 64 años va a extrañar de su madre será el escucharla cantar por toda su casa. Precisamente, dejó entrever que fue su madre quien cultivó en él esa pasión por la música y el arte en general.

“Cuando ya tu cuerpo se negó a responderte como querías y no pudiste salir a montar en TransMilenio, el mundo terrenal te aburrió y empezaste a pedir pista para el otro barrio, que está pleno de gente como tú y donde seguramente te recibieron con alegría y una canción. No me cabe la menor duda de que ya viste a Celia Cruz y la invitaste a cantar ‘Songo le dio a borondongo’, una de las primeras canciones que me enseñaste. Voy a extrañar tus ganas eternas de entonar canciones y buscar la excusa para hacerlo, tu orgullo de saber que había heredado tu pasión por la música y ‘las representaciones’, como le llamabas a mi oficio de teatrero”, concluyó César Mora.