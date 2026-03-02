Hijo de Tom Hanks y Rita Wilson dice que quedó “atrapado” en Medellín ¿Qué le pasó?

Chet Hanks volvió a ser tendencia en redes sociales, pero esta vez no por un proyecto artístico ni por una polémica declaración, sino por una situación migratoria que lo dejó, según sus propias palabras, “atrapado” en Medellín. El también actor y músico contó a través de sus plataformas digitales que no ha podido regresar a Estados Unidos debido a un problema con su documentación de viaje.

¿Qué le pasó a Chet Hanks en Medellín?

El hijo de Tom Hanks y de Rita Wilson explicó que viajó a Colombia utilizando su pasaporte griego, nacionalidad que posee por herencia familiar. Sin embargo, al intentar abordar un vuelo de regreso a Estados Unidos, la aerolínea le habría impedido hacerlo porque no contaba con su pasaporte estadounidense vigente al momento del chequeo.

De acuerdo con lo que relató en varios videos publicados en Instagram, su pasaporte de Estados Unidos estaba próximo a expirar, razón por la cual decidió viajar con el documento europeo. El inconveniente surgió cuando Chet Hanks quiso regresar a su país de origen, ya que las normas migratorias estadounidenses establecen que sus ciudadanos deben ingresar con pasaporte vigente. Al no tenerlo disponible, quedó “atrapado” temporalmente en territorio colombiano.

“Me dicen que si estoy usando un pasaporte extranjero necesito una ‘green card’ para poder ingresar a Estados Unidos. Yo no tengo ‘green card’ porque soy ciudadano estadounidense. Solo que tengo mi pasaporte estadounidense vencido, así que literalmente estoy varado en Colombia. Estoy varado en Medellín. O sea, hay peores lugares donde quedarse atrapado, pero realmente no tengo ni @&$# idea de qué voy a hacer”, comentó entre risas.

La situación generó múltiples versiones en redes sociales, incluyendo especulaciones sobre posibles problemas legales. No obstante, autoridades como Migración Colombia aclararon a medios nacionales que no existe ningún proceso en su contra ni restricción judicial. El asunto corresponde exclusivamente a un tema documental y de requisitos de ingreso a Estados Unidos.

Para resolver el inconveniente, el procedimiento habitual sería acudir a la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y tramitar un pasaporte de emergencia o un documento provisional de viaje. Sin embargo, en sus publicaciones el hijo de Tom Hanks manifestó que no tiene intención de desplazarse a la capital colombiana, lo que prolongó la incertidumbre sobre su regreso: “La única embajada donde puedo resolver esta vaina está en Bogotá. No quiero ir a Bogotá. Así que sí, libérenme ¿Sí me entienden? ¡Libérenme!”.

En medio del revuelo, Chet Hanks aseguró que se encuentra bien y que la situación no representa un riesgo para su seguridad. Incluso se mostró relajado en algunos de los videos compartidos, aunque reconoció su frustración por el contratiempo en cuestión.