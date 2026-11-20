La relación empresarial entre Christian Nodal y su padre, Jesús Jaime González Terrazas, atraviesa un nuevo capítulo de tensión por los derechos comerciales asociados al nombre del cantante mexicano. La controversia involucra registros de marcas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial (IMPI) y acuerdos de representación artística que, según reportes de prensa, condicionan la independencia comercial del intérprete.

El conflicto tomó un nuevo rumbo en noviembre de 2026, cuando el artista acudió a las autoridades mexicanas para oponerse a un trámite solicitado por su padre. La disputa reabrió las preguntas sobre quién puede utilizar y registrar legalmente el nombre con el que el cantante construyó su carrera musical.

Christian Nodal busca frenar un nuevo registro de su nombre

De acuerdo con información publicada por el diario mexicano El Universal, el músico de 27 años presentó el 9 de noviembre una oposición ante el IMPI para evitar que su padre obtuviera el registro de su nombre artístico en una nueva categoría comercial.

El trámite está relacionado con la solicitud identificada con el expediente 3714831, presentada por Jesús Jaime González Terrazas el 30 de septiembre de 2026. La clasificación contempla productos como fotografías, publicaciones impresas, artículos de papelería y otros materiales.

La defensa del cantante argumentó que su padre no cuenta con autorización expresa para registrar el nombre artístico. Además, solicitó que el organismo reconozca la notoriedad de la marca Christian Nodal, un elemento que podría resultar relevante en la evaluación de la solicitud.

Este nuevo procedimiento se suma a las diferencias que ambos mantienen por la titularidad de otros signos comerciales relacionados con la trayectoria del intérprete de música regional mexicana.

Las marcas y los contratos que están en discusión

Una investigación publicada por Infobae México el 19 de noviembre señaló que Jesús Jaime González Terrazas aparece como titular de tres registros comerciales vinculados con la identidad artística de su hijo: CN CHRISTIAN NODAL, NODAL y CHRISTIAN NODAL PAL CORA.

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Según ese reporte, las vigencias de esos registros se extienden hasta 2034 y 2036. La publicación también identificó otros dos registros compartidos por padre e hijo, relacionados con actividades comerciales como bebidas, restaurantes y bares.

La situación tiene otro componente: la relación contractual con JG Music, compañía vinculada al padre del cantante y que participó en la gestión de su carrera. Infobae reportó que el acuerdo de representación artística y exclusividad comercial contempla una vigencia hasta 2035 y establece condiciones económicas para una eventual terminación anticipada.

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Las diferencias empresariales también tienen antecedentes. En abril de 2026, Christian Nodal expresó públicamente su inconformidad con la situación de sus derechos comerciales y aseguró que no tenía el control de su nombre, su imagen y su música. En ese contexto también surgió el registro de la marca "El Forajido", asociada con su intención de desarrollar una identidad comercial independiente.

Por ahora, el nuevo procedimiento ante el IMPI representa otro episodio de una disputa que trasciende el ámbito familiar y se concentra en los derechos de explotación comercial del nombre del artista. La autoridad mexicana deberá evaluar los argumentos presentados antes de tomar una decisión sobre la solicitud.

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