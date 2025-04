Cintia Cossio está embarazada. Ya confirmó el género del bebé que espera

Sorprendidos quedaron los seguidores y amigos de Cintia Cossio al conocer que la influenciadora espera su segundo hijo junto a Jhoan López, con quien se reconcilió hace varios meses tras una ruptura.

La noticia fue compartida recientemente a través de redes sociales como Instagram, Facebook y TikTok. En estas plataformas, tanto Cintia como su hermano, Yeferson Cossio, publicaron imágenes de la celebración de la revelación de género.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Cintia Cossio?

De acuerdo con la información que entregó la antioqueña, quien ya es madre de un niño de 10 años llamado Thiago, atraviesa por el sexto mes de gestación. Sin embargo, admitió que su embarazo es poco perceptible porque su barriga no es muy grande.

“Ya son 6 meses de embarazo. Gracias a Dios me he podido cuidar muy bien en todos los aspectos. Por supuesto, todo lo que hago es bajo la instrucción de excelentes especialistas, como mi nutricionista, mi coach, mi materno infantil, entre muchas otras personas involucradas en mis cuidados prenatales y físicos (...) Para los que dicen: ‘Es que no se nota’, vean que sí tengo barriguita; pequeña, pero la tengo. Lo que pasa es que me prometí cuidarme un montón y estoy cumpliendo”, expresó.

En otras publicaciones, Cintia Cossio compartió el momento en que, acompañada por Jhoan López y su hijo Thiago, así como de otros seres queridos y amigos cercanos, conocieron que el nuevo miembro de la familia será un niño.

El regalo de Yeferson Cossio a Cintia Cossio por su embarazo

En medio de la revelación de género, el conocido creador de contenido sorprendió a su hermana con un lujoso regalo que la dejó asombrada, así como a todos los presentes.

Se trata de un carro deportivo color azul que tendrán Cintia Cossio y Jhoan López bajo su custodia, mientras su segundo hijo cumple la mayoría de edad y puede conducirlo.

“No ha nacido y ya tiene su propio deportivo ¡Qué locura!”, expresó la también modelo al ver el vehículo que recibió su bebé.

Yeferson Cossio, por su parte, dedicó unas cálidas palabras a su hermana con las que dejó claro cuánto valora su presencia y la sólida relación familiar que mantienen: "Mientras yo exista, nunca te va a faltar quien ame tu carita, tus ojos, tu sonrisa y todo de ti. Felicidades por ser madre una vez más, hermanita. Te amo. Mi hermana tiene 6 meses de embarazo, hoy hicimos revelación de género. Como es un niño, le regalé un carro deportivo azul a mi hermanita".