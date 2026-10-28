¿Cómo murió Komanche? Revelan informe forense con la causa del deceso del ‘streamer’

Carlos Mauricio Gómez, conocido en internet como Komanche, murió a los 30 años en Monterrey, México. El creador de contenido salvadoreño fue encontrado sin vida el domingo 25 de octubre en la vivienda que rentaba en la colonia Paseo de Cumbres. La noticia fue confirmada posteriormente por su representante, Byron Reyes, quien informó que había hablado con la familia del streamer.

El streamer era una de las figuras reconocidas de la comunidad hispanohablante de Twitch. Su contenido estaba relacionado principalmente con videojuegos, transmisiones en directo y entretenimiento, y alcanzó una amplia audiencia en plataformas digitales, llegando a reunir cerca de 1,7 millones de seguidores en dicha plataforma. Además, es recordado por su participación en los Squid Craft Games, una competencia de Minecraft que organizó junto a otros reconocidos creadores de contenido como AuronPlay y El Rubius.

Tras conocerse su fallecimiento, diferentes integrantes de la comunidad de streamers expresaron su tristeza y recordaron a Komanche. En los primeros reportes sobre el caso todavía no se había establecido oficialmente la causa de muerte y el caso había quedado a reserva de los resultados de la autopsia. Ahora, nuevos datos relacionados con el estudio forense permiten conocer qué ocurrió desde el punto de vista médico, aunque las circunstancias que rodearon el fallecimiento deben diferenciarse de ese resultado.

¿Qué reveló el informe forense de Komanche?

Los resultados de la autopsia practicada a Carlos Mauricio Gómez establecieron que la causa de muerte fue asfixia por ahorcamiento, de acuerdo con la información divulgada este miércoles 28 de octubre por medios que citan los resultados de los exámenes forenses y a las autoridades de Nuevo León.

El dato permite precisar una información que, hasta las primeras horas posteriores al fallecimiento, todavía no estaba determinada. Inicialmente, la Fiscalía de Nuevo León había reportado el caso como una muerte cuya causa estaba pendiente de establecer mediante la autopsia. Los primeros informes también habían señalado que el cuerpo presentaba características compatibles con una muerte por suspensión y que durante la inspección del inmueble no se observaron huellas visibles de violencia.

La asfixia por ahorcamiento describe el mecanismo físico que provocó la muerte, pero no determina por sí sola si Komanche se quitó la vida o si hubo intervención de otra persona. Establecer cómo ocurrieron los hechos corresponde a la investigación de las autoridades.

Este matiz resulta especialmente relevante porque algunos reportes previos habían planteado como hipótesis una posible muerte autoinflingida, pero en ese momento todavía no existía una confirmación pericial definitiva. De ese modo, la Fiscalía mantiene abierta la investigación mientras esperaba los resultados de la autopsia.

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"ULTIMOS DIAS DEL KOMANCHE NADIE LO AYUDO"



– Apesar de las señales ningun amigo o familiar le presto atencion, Se conocen detalles de la muerte del creador de contenido y streamer; según Medicina Legal, fue suicidio por ahorcamiento, estaba suspendido de una cuerda y fue… pic.twitter.com/BMIaCUbGku — Tendencia en X HOY (@TendenciaenXHoy) October 28, 2026

La muerte de Komanche también ocurrió después de un periodo en el que el creador había enfrentado diferentes situaciones de exposición y críticas en redes sociales. Días antes de su fallecimiento, el 19 de octubre, publicó en X un mensaje en el que escribió que los días simplemente no mejoraban. Después de conocerse su muerte, su representante y otros creadores hablaron públicamente sobre el impacto del acoso y las críticas en internet, aunque no existe una confirmación oficial que permita atribuir esas situaciones como causa de su muerte.

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