¿Cómo pedir el reembolso por el concierto de Kendrick Lamar en Ticketmaster?

El esperado concierto de Kendrick Lamar en Bogotá, programado para realizarse en el Vive Claro, quedó en suspenso luego de que los organizadores anunciaran la suspensión indefinida del evento, dejando a miles de fanáticos con la incertidumbre de qué ocurriría con el dinero invertido en las entradas.

La productora confirmó que los reembolsos sí se llevarán a cabo y que el proceso será gestionado a través de Ticketmaster, la boletera oficial del espectáculo. De acuerdo con el comunicado, quienes adquirieron sus boletas por los canales autorizados recibirán el dinero de forma automática mediante el mismo método de pago utilizado en la compra. Es decir, si se pagó con tarjeta de crédito, el dinero se verá reflejado en la cuenta asociada.

Idiger y Ocesa explican sobre lo sucedido en el concierto de Kendrick Lamar, devoluciones y el futuro de los shows en el Vive Claro. pic.twitter.com/0FC8ITFfYM — Migue 🦦🏟️ (@Miguel_G_1_1) September 29, 2025

Los organizadores también advirtieron que las entradas adquiridas a través de terceros, reventas o páginas no oficiales no están cubiertas por la devolución, por lo que los compradores deberán gestionar directamente con el vendedor particular.

La noticia llega tras días de confusión entre los seguidores del rapero, quienes se encontraban a la espera de un pronunciamiento oficial sobre el futuro del show. Hasta ahora, no se ha anunciado una nueva fecha para la presentación en la capital colombiana, aunque en los comunicados se habla de una posposición y no de una cancelación definitiva.

La cancelación del concierto de Lamar, considerado uno de los artistas más influyentes de la música contemporánea, representa un duro golpe para los fanáticos que esperaban verlo en vivo por primera vez en Bogotá. No obstante, la confirmación de la devolución de boletas ofrece un alivio para quienes habían invertido sumas importantes en la experiencia.

Con este anuncio, la productora busca dar tranquilidad a los asistentes y evitar reclamos masivos. Ahora queda pendiente si se confirmará una nueva fecha para que Kendrick Lamar finalmente se presente en Colombia, como parte de su gira internacional.

Así puede pedir el reembolso

Identifica cómo compraste la boleta (canal oficial vs. tercero)

Si la compraste en Ticketmaster (online/taquilla/centro autorizado): Ticketmaster ha señalado que, cuando un evento es cancelado o pospuesto, reembolsa automáticamente a los compradores que pagaron por tarjeta en su plataforma, siguiendo sus procedimientos.

Si la compraste a un revendedor o particular (reventa): la organizadora y Ticketmaster normalmente no gestionan devoluciones por ventas entre particulares; debes reclamar directamente al vendedor. Si el vendedor no responde, el siguiente recurso es presentar una queja formal ante la SIC.

Revisa inmediato tu correo y tu cuenta de Ticketmaster

Entra a tu cuenta de Ticketmaster > Mis pedidos y busca el pedido del evento. Revisa el estado y si hay un botón o instrucción para “Solicitar reembolso”. En muchos casos no hace falta tramitar nada y el reembolso se procesa automáticamente; en otros tendrás que activar la opción dentro de tu cuenta.

Documenta todo — crea una carpeta con pruebas (esto te agiliza reclamaciones)

Guarda y organiza en una carpeta (PDF o fotos):

Confirmación de compra / número de orden (email de Ticketmaster).

Capturas del estado del pedido en Ticketmaster.

Extracto bancario donde figure el cargo (si es posible, marca la transacción).

Capturas del comunicado oficial de la organización que anuncia la posposición/cancelación.

Capturas de pantallas de mensajes o respuestas del vendedor (si aplica).

Esto será clave si debes presentar un derecho de petición o una queja ante la SIC.

Espera el plazo razonable y verifica tiempos indicados por Ticketmaster

Según los términos de Ticketmaster, el trámite de devolución en ejercicio del derecho de retracto no excederá 15 días calendario desde que el comprador diligencia correctamente el formulario o la solicitud (si aplica). Ten en cuenta que, aunque Ticketmaster inicie la reversión, el abono final depende del banco y puede tardar unos días adicionales.