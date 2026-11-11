¿Cómo sigue Adriana Betancur? Familia de la presentadora entregó nuevo reporte de salud

La presentadora Adriana Betancur atraviesa un delicado momento de salud que la mantiene hospitalizada en la Clínica Palermo, en Bogotá, y bajo atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). La comunicadora enfrenta complicaciones relacionadas con la enfermedad renal crónica que padece desde hace varios años y que la llevó a someterse a un trasplante de riñón. En medio de la preocupación por su estado, sus familiares y amigos hicieron un llamado público para conseguir atención especializada.

Después de que sus allegados solicitaran ayuda para que recibiera atención de un nefrólogo y pudiera continuar con el tratamiento que necesita, se conoció una nueva actualización sobre la salud de la presentadora. Este miércoles, su familia compartió un mensaje en las redes sociales de la presentadora para informar sobre el resultado de la intervención quirúrgica a la que fue sometida y entregar detalles de su estado actual.

¿Cómo sigue Adriana Betancur?

Para entender las complicaciones que enfrenta la presentadora es necesario recordar que su situación médica comenzó en 2011, cuando recibió un diagnóstico de insuficiencia renal crónica durante unos exámenes de rutina. En ese momento, sus riñones presentaban apenas un 3 % de funcionamiento, por lo que tuvo que iniciar un tratamiento de diálisis para reemplazar algunas de las funciones que sus órganos ya no podían cumplir.

En 2014 recibió un trasplante de riñón que le permitió mejorar su calidad de vida durante varios años. Sin embargo, su organismo terminó rechazando el órgano trasplantado y tuvo que retomar las sesiones de diálisis. Desde entonces, ha continuado con este tratamiento y permanece a la espera de una nueva oportunidad de trasplante.

La situación que enfrenta actualmente está relacionada con una peritonitis, una infección que, según explicó a Caracol Radio su hermano, Leonardo Betancur, se produjo por el catéter peritoneal que utilizaba para realizarse la diálisis en casa. Esta complicación impidió que continuara con su procedimiento habitual y generó preocupación entre sus familiares, quienes denunciaron dificultades para conseguir una valoración oportuna de un especialista en nefrología.

De acuerdo con el relato de Leonardo, la acumulación de líquidos en el organismo comenzó a afectar los pulmones de la presentadora y su capacidad respiratoria se deterioró. Por esta razón, durante la noche del 9 de noviembre fue intubada y posteriormente trasladada a la UCI. Durante su hospitalización también comenzó a recibir hemodiálisis, un procedimiento que permite filtrar la sangre y retirar los desechos y líquidos que los riñones no pueden eliminar adecuadamente.

En medio de la incertidumbre por su evolución, la familia de Betancur compartió un mensaje dirigido a las personas que han estado pendientes de su estado de salud. Sus allegados confirmaron este 11 de noviembre que la presentadora salió de cirugía y que el procedimiento tuvo un resultado favorable.

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"Adri salió de cirugía y, gracias a Dios, todo salió bien. En este momento se encuentra en recuperación, aún delicada y bajo supervisión médica", informaron a través de una publicación en las historias de Instagram de la comunicadora.

Aunque la noticia representa un motivo de esperanza para las familiares y seguidores de Adriana Betancur, también aclararon que su condición continúa siendo delicada. Por ahora, permanece bajo vigilancia del personal médico mientras avanza su recuperación y se conoce cómo responde a los tratamientos.

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En el mismo comunicado, sus seres queridos agradecieron los mensajes, las llamadas, las oraciones y las muestras de cariño que han recibido durante estos días: "Han sido días muy difíciles para nuestra familia, llenos de angustia y mucha incertidumbre, pero también de fe y esperanza. Seguimos confiando en Dios y en su fortaleza".

Hasta el momento, la familia no ha entregado detalles adicionales sobre su evolución ni ha confirmado una fecha para una eventual salida de la UCI.

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