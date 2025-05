Concierto de Green Day en Bogotá: boletas, fecha de preventa, lugar y más detalles

El 17 de noviembre del 2017 la banda Green Day llegó a Bogotá con su gira Revolution Radio Tour. El escenario en ese momento fue el Parque Simón Bolivar. Ahora, la banda californiana anuncia el retorno a nuestro país al incluir a Bogotá en su The Saviors Tour.

El trío, que tiene en su recorrido artístico más de 75 millones de discos vendidos y una trayectoria que abarca más de tres décadas, se presentará este 24 de agosto en medio del escenario Vive Claro Distrito Cultural de Bogotá. Este nuevo espacio para conciertos abrirá oficialmente con la presentación de la banda estadounidense y está ubicado frente al Centro Comercial Gran Estación sobre la calle 26 costado norte.

En esta visita, Billie Joe Armstrong, Mike Dirnt y Tré Cool celebrarán dos hitos clave en su carrera: Los 30 años de Dookie, el álbum que los llevó a la fama y los 20 años de American Idiot, producción que revolucionó la escena musical. Los dos han marcado sus generaciones.

En el concierto de Bogotá se anticipa que se escucharán temas como Basket Case, When I Come Around, American Idiot, Wake Me Up When September Ends y Holiday.

El espectáculo de Green Day contará además con la participación de Bad Nerves, banda británica que ha ganado reconocimiento internacional por su sonido garage punk y su energía desbordante en vivo, sumando aún más potencia a esta cita imperdible para los amantes del rock.

¿Dónde adquirir las boletas para el concierto de Green Day del 24 de agosto?

Las entradas para ver a Green Day en Bogotá estarán disponibles a través de Ticketmaster

Habrá preventa Falabella disponible desde el 21 de mayo. La venta para el público general será desde el 23 de mayo.

Las boletas están entre 263.000 hasta 841.000 pesos colombianos dependiendo de la localidad e incluyendo el servicio.

Green Day hace parte del reconocido Salón de la Fama del Rock and Roll desde 2015. Cuenta con varios reconocimientos de la industria, incluidos cinco Premios Grammy.

Aquí más noticias que son tendencia en el entretenimiento y la farándula