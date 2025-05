Concierto de Scorpions en el Monsters of Rock en Bogotá fue cancelado. ¿Por qué?

Hoy, Scorpions tenía programado presentarse esta noche en el Monsters of Rock en el Coliseo MedPlus. Horas antes del show, la banda sorprendió a sus fanáticos al emitir un comunicado anunciando la cancelación del concierto.

¿Por qué Scorpions canceló el concierto en el Monsters of Rock en Bogotá?

La razón por la que la agrupación alemana no brindará su concierto esta noche está relacionada con un problema de salud de Kalus Meine, el vocalista, quien tiene 76 años.

“Lamentamos profundamente que Scorpions no pueda presentarse en Bogotá esta noche. Klaus aún no se ha recuperado del virus y la infección respiratoria que obligó a Scorpions a cancelar su concierto en Buenos Aires y, lamentablemente, aún no puede cantar”, se lee en la publicación.

Asimismo, en nombre de todos se disculparon con sus seguidores, quienes estaban emocionados por verlos en vivo. “La banda envía sus más sinceras disculpas a todos sus fieles seguidores en Colombia y, una vez más, se sienten profundamente decepcionados por no poder tocar en uno de sus países favoritos. Harán todo lo posible por regresar a Colombia en el futuro”.

La última vez que vino la banda a Colombia fue en el 2023 en el Estadio Nemesio El Campín, donde interpretó temas como Wind of Change y No One Like You. Los fanáticos han reaccionado a la noticia: “Le envío mucha energía al Sr. Klaus Meine para que se recupere pronto”, “¡Te envío amor y oraciones!”, “tenía la esperanza de verlos por primera vez en mi vida, ahora todo ese sueño se acabó“, ”pudieron venir y dar autógrafos algo. Mucha gente haciendo fila desde hace días solo para verlos”, “pronta recuperación”.

¿Qué pasará con los fanáticos que habían comprado la boleta?

Páramo Presenta, organizadora del evento, también emitió un comunicado explicando los motivos de la ausencia de la banda en el festival de rock. “Estas noticias nunca son fáciles de contar, a pesar de que todo el equipo ya está en la ciudad, la banda no podrá presentarse debido a complicaciones médicas del vocalista Klaus Meine. Esto nos deja el corazón un poco roto”.

Sin embargo, dieron un alivio para quienes habían comprado las boletas: “todos los asistentes serán compensados con el 25% del valor de la boleta, el cual podrá redimirse para cualquier concierto de Páramo Presenta durante los próximos 365 días a través de Páramo Card. En los próximos días recibirán un correo electrónico con las instrucciones para hacer efectiva esta compensación”.