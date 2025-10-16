Conmoción por muerte de ‘Baby Demoni’, influenciadora colombiana. Esto se sabe

En la tarde del 15 de octubre, el nombre de la influenciadora Alejandra Esquin, conocida en redes sociales como ‘Baby Demoni’, se volvió tendencia en TikTok y X (antes Twitter) en Colombia, luego de que fuentes cercanas confirmaran su fallecimiento.

La noticia provocó miles de reacciones y comentarios, además de una ola de dudas y especulaciones sobre las causas de su muerte, que aún no han sido esclarecidas.

¿Qué se sabe sobre la muerte de ‘Baby Demoni’?

De acuerdo con la versión inicial compartida en redes sociales por un amigo y colega de la joven, conocido como ‘La Fresa Más Nea’, la creadora de contenido se habría autolesionado después de una fuerte discusión con su pareja, el rapero bogotano ‘Samor One’.

“Estábamos hablando por teléfono y ella estaba peleando con ‘Samor’. Colgamos y me siguió enviando audios llorando, diciéndome que no sabía qué hacer y muchas cosas más. Ahí fue cuando llamé a la hermana y le dije que ‘Baby’ estaba muy mal y que podía atentar contra su vida. A la media hora me llamó una vecina y me dijo que la encontraron muy mal, que se escucharon un montón de gritos y que vieron mucha sangre”, relató el amigo de la influenciadora a través de un video publicado en su cuenta de TikTok.

Horas más tarde, fue ‘La Fresa Más Nea’ quien confirmó el deceso de ‘Baby Demoni’.

Ante estas declaraciones —y las de otros creadores de contenido—, ‘Samor One’ respondió con una grabación en la que manifestó ser víctima de amenazas. En su mensaje, aseguró que su pareja, con quien mantenía una relación desde hace cinco años, tuvo que ser atendida de urgencia luego de “hacerse daño”.

“Lo último que quería hacer en esta situación era salir a hablar en público, pero veo que ya hay personas diciendo mentiras e injurias, personas que no estuvieron ahí y no saben lo que pasó (...) Salen a decir cosas que no son, como que ella no se estaba haciendo daño y no tiene heridas en el cuerpo. Yo fui la persona que la auxilió y la llevó a urgencias (...) Ese día se presentó una situación por la que yo la enfrenté y tuvimos una fuerte discusión. En medio de esa pelea yo estaba muy ofuscado, entonces me salí a tomar un poco de aire y ella me dejó un mensaje preocupante a los 15 minutos. Me dio una corazonada y regresé lo más rápido que pude. Cuando volví, la encontré haciéndose daño. La auxilié junto con las personas del bloque en el que vivimos y la llevé a urgencias”, explicó.

@samor.one Con el respeto de toda la familia salgo hablar de un tema tan delicado ya que hay personas que esta sembrando mentiras y falsos testimonios , lo que menos queria era salir hablar en este momento tan complicado, dios los bendiga ♬ sonido original - samor.one

Hasta el momento, no existe un comunicado oficial de la familia de ‘Baby Demoni’ sobre lo ocurrido, por lo que los rumores en redes sociales continúan multiplicándose. Una de las figuras públicas que se pronunció fue Yina Calderón, quien expresó su tristeza en un video.

“Muchachos, acaba de fallecer mi amiga ‘Baby Demoni’. Ella se puso a pelear con el novio en la casa y todo muy raro... luego el novio llamó a decir que ella se había colgado, que no sé qué más, pero en el hospital le encontraron huellas de asfixia. ¡Una cosa muy rara! Ojalá este caso no quede impune. Vamos a ver qué pasó, cómo fue o quién lo hizo (...) Ustedes ayúdenme a estar detrás de este caso porque es muy raro. Ella hace cinco días se hizo la liposucción y se operó los senos, y estaba muy contenta con las cirugías. ¡Eso está muy raro!”, comentó la ex participante de La casa de los famosos Colombia.

Al mensaje de Yina se sumó el de su hermana, la abogada Juliana Calderón, quien aseguró tener el corazón roto. Precisamente, horas antes del fallecimiento, Juliana compartió en sus redes sociales los resultados del supuesto dictamen médico entregado a la familia de Alejandra Esquin, en el que, según dijo, quedó detallado que el ingreso a urgencias de la joven se debió a un “intento de homicidio”.

“En horas de la tarde sus familiares la encontraron tirada en la casa. Al comienzo se pensaba que era un intento de suicidio, que ella había atentado contra su propia vida, pero acaban de dar el dictamen y dicen que fue un intento de homicidio”, aseveró la hermana menor de Yina Calderón.

Por ahora, la muerte de ‘Baby Demoni’ sigue siendo tema de conversación en redes sociales, donde amigos, colegas y seguidores piden claridad sobre el caso y, de ser necesario, que se haga justicia.