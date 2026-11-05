Conmovedora despedida de Juan Camilo Merlano al dejar ‘Noticias caracol’: “Llega a su fin”

El periodista Juan Camilo Merlano se despidió de los televidentes de ‘Noticias Caracol’ este martes 3 de noviembre cuando, en medio de un informe sobre las elecciones del Congreso de Estados Unidos, presentó oficialmente a su colega María Camila Roa, quien dejó su cargo en Bogotá en el mismo noticiero para asumir la corresponsalía en Washington para este. El bogotano de 34 años cerró de esta manera un capítulo de su trayectoria profesional.

“En mejores manos realmente no puede quedar, sino en las de María Camila Roa, que de hecho ya se ha familiarizado con los pasillos del Congreso que hemos recorrido ayer y hoy y que recorrerá en los próximos años en los Estados Unidos”, dijo el bogotano al presentar oficialmente a Roa. Ella destacó su profesionalismo y de inmediato, comenzó sus funciones del cubrimiento en el que los demócratas ganaron ampliamente.

La despedida de Juan Camilo Merlano

Tras esa presentación Juan Camilo usó las redes sociales para extender su agradecimiento no solo a quienes tuvieron que ve con él en el noticiero sino en la emisora Blu Radio.

"Hoy, lleno de agradecimiento y mucha nostalgia, llega a su fin una etapa de mi vida en Caracol Televisión. Más de 10 años con esta compañía que me llenó de oportunidades y me ayudó a crecer de una manera que ni remotamente me imaginaba.



Eternamente agradecido con Juan Roberto Vargas, el profesional más íntegro que he conocido en mi vida, un líder que lidera con el ejemplo y una excelente persona que con sus consejos me ayudó a crecer.



Inmensamente honrado, además, por haber tenido la oportunidad de estar estos últimos 4 años en Blu Radio. Gracias a Néstor Morales por confiar en mí y darle un lugar a mi voz en Mañanas Blu, Néstor es un periodista implacable que sabe lo que quiere y que te reta cada día a ser mejor", puntualizó.



"A todos mis demás jefes, compañeros y directivos de Noticias Caracol y Blu Radio: gracias, un millón de gracias por ayudarme, guiarme, enseñarme, escucharme, aguantarme y, principalmente, por regalarme sonrisas. Fui inmensamente feliz", culminó diciendo Merlano, quien es grado de

Gobierno y Relaciones Internacionales de la Universidad Externado de Colombia.

El mensaje contó con la reacción del director de ‘Noticias Caracol’ Juan Roberto Vargas quien expresó: "Juan Camilo, como le dije, usted es una gran persona y un excelente periodista. A donde vaya, dejará huella. Aquí, las puertas quedan abiertas. Buen viento y buena mar! Muchas bendiciones!!".

Hay que mencionar que comenzó una nueva etapa de su vida personal en agosto pasado cuando se casó en Cartagena con su prometida Karina Charry, una profesional en Finanzas y Relaciones Internacionales egresada de la Universidad Externado de Colombia y con posgrado en la Universidad de Georgetown.

María Camila Roa, por su parte ya ha cumple con sus nuevas funciones en el noticiero. En su última publicación de Instagram subió una foto donde posa junto a su colega y escribió: 2Empalme, aprendiendo del mejor. Gracias infinitas @juancmerlano" y luego repitió enormes zapatos para llenar, refiriéndose al reto que tiene ahora para remplazar a su periodista saliente.

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