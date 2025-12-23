Conocida presentadora de televisión murió en Bogotá. Dejó un último mensaje para su hija

Los gremios del periodismo y la televisión están de luto tras confirmarse la muerte de una conocida presentadora, quien enfrentó por años una dura batalla contra varios problemas que afectaron su salud.

La noticia cobró aún mayor fuerza al conocerse que la comunicadora, quien falleció en Bogotá, dejó un mensaje de despedida dirigido a su hija, una niña de apenas 4 años.

¿Quién era Margiory Fiaschi, presentadora de televisión que murió en Bogotá?

Margiory Fiaschi, cuyo nombre resonó durante décadas en escenarios televisivos y radiales de América Latina, se convirtió en una figura respetada por su profesionalismo y estilo sobrio frente a las cámaras.

Originaria de Valencia, en el estado Carabobo, Venezuela, inició su carrera en la radio antes de abrirse camino en la televisión, donde condujo programas informativos que la consolidaron como una de las voces más queridas de su generación.

La labor de Margiory Fiaschi la llevó a trabajar en medios como Radio América y DAT TV, y a ocupar un lugar importante en la conducción de espacios noticiosos en Globovisión.

La silenciosa batalla de Margiory Fiaschi

Los problemas de salud de Fiaschi comenzaron a hacerse evidentes a partir de 2023, luego de que fuera diagnosticada con un tumor cerebral que derivó en convulsiones y la obligó a someterse a distintos tratamientos, un proceso que marcó profundamente su vida personal y profesional.

A partir de ese momento, Margiory Fiaschi se retiró de la vida pública para concentrarse en su recuperación y pasar tiempo con su familia, especialmente con su hija, Ana Paula. Sin embargo, este 21 de diciembre se confirmó su fallecimiento en la ciudad de Bogotá, donde estaba radicada.

La despedida de Margiory Fiaschi

Entre los mensajes que compartió con sus seguidores —y que ahora cobran un matiz de despedida— se encuentra una emotiva reflexión que escribió en julio de 2025 con motivo del cuarto cumpleaños de su hija.

En el mensaje, la presentadora habló del amor incondicional que sentía por Ana Paula, del desafío de la maternidad en medio de su enfermedad y de su fe para encontrar fuerza en cada paso del camino.

“Aunque estos cuatro años no han sido tan ligeros para ambas… he procurado seguir mi instinto para ejercer mi rol de mamá… a pesar de mi caos interno y a pesar del desafío de salud que he experimentado desde tus dos años”, fueorn parte de las palabras que Margiory Fiaschi compartió en aquella ocasión.

