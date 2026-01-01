Conocido cantante mexicano fue asesinado en medio de una fiesta familiar. Esto se sabe

En los últimos días de diciembre de 2025, la escena de la música regional mexicana se vio profundamente sacudida tras la confirmación del asesinato de Giovanni Vera, vocalista de la agrupación Banda Gota de Oro.

El trágico suceso ocurrió el pasado 28 de diciembre en el municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato, México, y ha generado repercusiones tanto en el ámbito artístico como en la comunidad local.

¿Qué se sabe de la muerte del cantante Giovanni Vera?

Según los informes oficiales recopilados por medios locales y nacionales, el ataque armado se registró al interior de una vivienda ubicada en la colonia Los Presidentes, una zona residencial de Irapuato.

La agresión se produjo durante una reunión familiar en la que se encontraban varias personas, entre ellos Giovanni Vera. Sujetos armados irrumpieron en el domicilio y comenzaron a disparar de forma indiscriminada.

Las autoridades de la Fiscalía General del Estado de Guanajuato confirmaron que cinco personas perdieron la vida a consecuencia de la balacera. Entre las víctimas se encontró a Giovanni Vera, así como otras cuatro personas que acompañaban al cantante en ese momento. Además, una mujer resultó gravemente herida y fue trasladada a un hospital, donde se le brindó atención médica especializada.

Hasta el momento, las autoridades no han compartido información oficial sobre el motivo del ataque ni sobre posibles detenidos relacionados con el caso. La investigación permanece abierta, y la Fiscalía ha señalado que continúa recabando evidencias y testimonios para esclarecer las circunstancias del suceso.

La noticia de la muerte de Vera fue difundida por la misma Banda Gota de Oro a través de sus redes sociales oficiales, donde compartieron un emotivo mensaje de despedida. En su comunicado, la agrupación agradeció a Giovanni por su talento, su entrega en el escenario y su contribución a la música regional mexicana. El mensaje incluyó palabras de afecto hacia su memoria, señalando que “su voz y su alegría vivirán siempre con nosotros”.

La última publicación de Giovanni Vera

Horas antes de ser asesinado, Vera publicó en sus redes sociales una solicitud para contratar a un grupo norteño para un evento programado en enero de 2026, lo que ha sido destacado por seguidores como un detalle que contrasta con la tragedia que se desató poco después.

