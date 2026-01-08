Conocido streamer español murió tras realizar peligroso reto en una transmisión en vivo

Las autoridades españolas investigan la muerte del streamer Sergio Jiménez, de 37 años, ocurrida durante la madrugada del 30 de diciembre de 2025, mientras realizaba una transmisión en directo desde su vivienda en Cataluña.

El fallecimiento, según las primeras investigaciones, se habría producido al realizar un peligroso reto financiado por espectadores que accedieron al contenido mediante pago.

¿Qué se sabe sobre la muerte del streamer Sergio Jiménez?

De acuerdo con la información que han dado a conocer las autoridades a los medios de comunicación, el reto establecido por Jiménez consistía en beber una botella de whisky y consumir seis gramos de cocaína en un lapso aproximado de tres horas. Como recompensa, recibía aportes económicos realizados por los usuarios que seguían la transmisión.

Tras finalizar el directo, el creador de contenido fue hallado sin vida en su domicilio. Los servicios de emergencia confirmaron el fallecimiento y dieron aviso al cuerpo de Policía de Cataluña, que asumió la investigación. Desde entonces, el caso permanece bajo análisis judicial y a la espera de los resultados definitivos de la autopsia.

En el marco de las diligencias, las autoridades incautaron dispositivos electrónicos de Sergio Jiménez, incluyendo su teléfono móvil y su computador personal. También se revisaron registros de comunicaciones digitales y movimientos económicos vinculados a la transmisión del reto.

Según la Policía de Cataluña, el objetivo es reconstruir con precisión lo ocurrido antes, durante y después del directo, así como determinar si existió algún tipo de responsabilidad penal por parte de terceros en la muerte del streamer.

“Si hay alguien que ha hecho algo ilícito, que lo pague y que, si hay gente que ve este tipo de cosas, que lo dejen”, expresó el hermano de la víctima en entrevista con el programa español Y ahora Sonsoles, en el que también mencionó el nombre del streamer a quien considera como directo responsable: “Fue Simón Pérez. Para mí, así como para muchos, fue él quien le indujo a hacer todo esto porque él antes no se dedicaba a hacer directos ni nada parecido”.

Simón Pérez (izquierda) en medio de una transmisión en vivo junto a Sergio Jiménez (derecha). Fotografía por: redes sociales

El caso ha sido difundido por distintos medios debido a las circunstancias del fallecimiento y al tipo de contenido transmitido. Sin embargo, las autoridades han reiterado que cualquier conclusión dependerá de los informes forenses y del análisis completo del material digital recopilado.

