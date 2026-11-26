La muerte de ‘Factos de la Biblia‘, conocido influenciador vallecaucano, ha generado una fuerte conmoción entre sus seguidores de redes sociales. El creador de contenido, quien también era conocido como ‘El Rey de la Cizaña‘ y ‘El Anormal‘, falleció el miércoles 25 de noviembre de 2026.

La noticia se conoció este jueves 26 de noviembre y provocó numerosas reacciones de personas que seguían sus publicaciones y encontraban en sus videos de humor una forma de entretenimiento. Además, amigos y colegas también se pronunciaron a través de las plataformas digitales.

De acuerdo con los primeros reportes, ‘Factos de la Biblia’ fue encontrado sin vida durante la tarde del miércoles 25 de noviembre en una vivienda del barrio El Trébol, en Palmira, Valle del Cauca. Hasta el momento, se conoce que organismos de socorro acudieron al lugar, pero el influenciador ya no presentaba signos vitales.

Las circunstancias de su fallecimiento no han sido esclarecidas oficialmente y tampoco se han divulgado detalles adicionales sobre lo ocurrido.

Los últimos mensajes de ‘Factos de la Biblia’ y las despedidas de sus amigos

Entre las publicaciones que más han llamado la atención tras conocerse su fallecimiento está un video que compartió en Instagram el 25 de noviembre. En la grabación, el vallecaucano se dirigió a quienes tenían deseos de convertirse en creadores de contenido, pero no se atrevían a hacerlo por vergüenza o por temor a las críticas de las personas de su entorno, así como a todos aquellos que se burlan de esos sueños.

Durante su reflexión, el influenciador pronunció una frase que cobró especial relevancia después de su muerte:

"A la persona que se burla de su amigo y dizque le da ‘cringe’ que porque quiere ser gracioso: no sean tan crueles. El que quiere divertir a muchos es porque posiblemente guarda una tristeza enorme. Se los digo por experiencia propia. Y lo último es que disfruten la vida".

Estas palabras también adquirieron otra dimensión a partir de los mensajes que compartieron quienes lo conocieron y trabajaron con él. Uno de ellos fue el grupo de creadores Parchate.ve, con el que llegó a grabar contenidos y que le dedicó una emotiva despedida. En su publicación, sus integrantes recordaron su humildad y talento, y aludieron a las dificultades personales que podía enfrentar, aunque no siempre fueran visibles para quienes lo rodeaban.

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"Nadie sabe realmente el peso que carga ni lo difícil que puede llegar a ser el camino. Aun con tus propias batallas, tuviste la nobleza de regalar sonrisas y hacer reír a quienes te rodeaban, sin importar lo roto que pudieras estar por dentro", escribieron.

El grupo también expresó el cariño y la gratitud que sentía por haber compartido distintos momentos con el influenciador. "Hoy dejas una huella enorme en nuestras vidas. Nos sentimos profundamente afortunados de haber compartido tantos momentos contigo, de haberte conocido y de haber sido parte de tu proceso", agregaron.

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Finalmente, se despidieron con un mensaje que refleja el impacto de su ausencia: "Te queremos, hermano. Y aunque hoy nos duela tu ausencia, siempre te vamos a recordar con cariño, admiración y gratitud".

En Colombia, las personas que necesiten orientación o apoyo en salud mental pueden comunicarse gratuitamente con la Línea 106, un servicio de orientación que funciona las 24 horas, los siete días de la semana. En Bogotá, además, está disponible el WhatsApp 300 754 8933, también con atención permanente. Además, el Ministerio de Salud cuenta con un directorio de líneas territoriales para quienes requieran consultar los canales de atención disponibles en otras regiones del país.

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Si una persona se encuentra en una situación de emergencia o considera que existe un riesgo inmediato para su vida, debe acudir al servicio de urgencias más cercano o comunicarse con alguno de los mencionados canales de atención.

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