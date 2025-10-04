Consternación por muerte de influenciador colombiano: hospital responde a críticas

La repentina muerte de Sahamir Henrique Marsiglia Acevedo, conocido en redes sociales como ‘El Sami’, ha causado conmoción entre sus seguidores y en la comunidad digital que lo acompañó durante los últimos años. El joven influenciador, recordado por su humor y la espontaneidad con la que mostraba la vida en el Caribe colombiano, falleció el pasado 1° de octubre, generando un profundo vacío en quienes disfrutaban de sus contenidos.

La noticia, sin embargo, no solo estuvo marcada por el dolor. En medio de los homenajes, también surgieron cuestionamientos sobre lo ocurrido en sus últimas horas, al punto de que el Hospital San Jorge de Ayapel —donde fue atendido— debió pronunciarse públicamente para aclarar su actuación. Entre versiones encontradas y reclamos de la comunidad, el caso quedó en manos de las autoridades competentes.

La polémica por la muerte de ‘El Sami’

De acuerdo con familiares y allegados, el creador de contenido habría recibido una atención deficiente en el centro asistencial, lo que motivó protestas a las afueras de la institución y fuertes críticas en redes sociales. Videos difundidos en plataformas digitales señalaban presunta negligencia médica y aseguraban que el joven no habría sido atendido de manera oportuna, lo que habría derivado en su fallecimiento.

Ante la ola de comentarios, el hospital emitió un comunicado en el que rechazó categóricamente las acusaciones. Según el pronunciamiento oficial, ‘El Sami’ ingresó a urgencias sin signos vitales y presentando ya todos los indicios de muerte. Aun así, el personal médico adelantó el protocolo de confirmación, que arrojó resultados negativos.

El hospital también aseguró que en ningún momento se negó, retrasó u omitió la atención al paciente, y sostuvo que las declaraciones que circulan en redes buscan “desinformar y dañar la reputación” del centro de salud.

Pese a las aclaraciones, la comunidad insiste en que la situación debe investigarse. El descontento en Ayapel no es nuevo: habitantes de la zona han señalado en reiteradas ocasiones las dificultades en la prestación del servicio de salud.

En medio de la controversia, seguidores y colegas de ‘El Sami’ (quien celebró su cumpleaños hace menos de un mes) enviaron mensajes de condolencias en los que recordaron su labor social, así como la autenticidad que lo hizo popular en redes sociales.