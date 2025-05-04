Coronación de los reyes del Carnaval 2026: Juan Luis Guerra y más artistas confirmados

La coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026 ya tiene definida su programación musical. Michelle Char, reina de la fiesta, confirmó los artistas que participarán en el espectáculo que se realizará el 13 de febrero en el estadio Romelio Martínez.

El artista principal del evento, que hace parte de la agenda oficial de los precarnavales, será Juan Luis Guerra. El cantante dominicano hará parte del show musical que acompañará el acto protocolario de coronación de Michelle y del rey Momo, Adolfo Maury.

Otros artistas invitados a la coronación de los reyes del Carnaval de Barranquilla 2026

Otro de los cantantes confirmados es Kapo, cantante colombiano que atraviesa uno de los momentos más visibles de su carrera. En el último año ha logrado posicionar varias canciones en plataformas digitales, ha recibido reconocimientos dentro de la industria y ha ampliado su presencia en escenarios nacionales e internacionales.

El vallenato estará representado por Diego Daza, intérprete que ya ha hecho parte de la coronación en años anteriores. Daza participó en la ceremonia de 2024 y regresa para esta edición como uno de los artistas invitados al evento central de los reyes del Carnaval.

También fue confirmado Juan Carlos Coronel, cantante cartagenero y antiguo jurado del Factor X que hace parte del proyecto musical de la reina Michelle Char. Coronel es uno de los intérpretes de la canción oficial de la soberana, titulada Aquí suena Michelle.

La ceremonia de coronación se llevará a cabo el viernes 13 de febrero de 2026, un día antes de la Batalla de Flores, el desfile inaugural y tradicional dentro del calendario del Carnaval de Barranquilla. El evento está programado para realizarse en horas de la noche en el estadio Romelio Martínez, escenario tradicional de este acto.

Hasta el momento, la organización no ha informado sobre la fecha de inicio de la venta de entradas ni sobre los precios de la boletería. Desde allí se ha indicado que esta información será anunciada a través de los canales oficiales del Carnaval.

La coronación de los reyes es uno de los eventos principales de la temporada de precarnavales y reúne tanto el acto protocolario como un espectáculo musical con artistas nacionales e internacionales. Con la confirmación de la nómina, queda definida la programación artística del evento para la edición 2026 del Carnaval de Barranquilla.

