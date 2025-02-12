Cosculluela fue amordazado durante violento y millonario robo en su casa

El puertorriqueño Cosculluela vivió momentos de terror el pasado 6 de agosto, cuando varios hombres armados irrumpieron en su residencia. El asalto, que según reportes tuvo un botín millonario, culminó con el artista reducido y amordazado, en un hecho que mantiene en alerta a las autoridades.

Así robaron a Cosculluela en su casa

El hecho ocurrió en la exclusiva urbanización Emerald Lake, en Trujillo Alto, Puerto Rico, donde el intérprete de reguetón —cuyo nombre real es José Fernando Cosculluela Suárez— se encontraba acompañado por dos empleados. Según el reporte preliminar, varios individuos vestidos completamente de negro ingresaron al inmueble sin levantar sospechas y sorprendieron a las tres personas dentro.

Bajo amenazas, los amordazaron y retuvieron durante varias horas. De acuerdo con la prensa local, los delincuentes trasladaron a Cosculluela desde la sala hasta su oficina y habitación, lugares en los que seleccionaron objetos de alto valor económico. Entre lo sustraído habría prendas de lujo, tres teléfonos celulares y otros artículos cuyo valor total fue estimado en 308.700 dólares (más de 1.200 millones de pesos colombianos).

En su huida, los asaltantes también se llevaron una camioneta Range Rover negra, modelo 2020, en la que cargaron el botín. El vehículo fue hallado horas más tarde, abandonado cerca de un negocio en el municipio de Aguas Buenas.

Las autoridades confirmaron que los delincuentes tenían estatura alta y contextura delgada, y vestían ropa y botas negras. Además, se llevaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, aunque otras imágenes captadas en la zona ya están en manos de la Policía para avanzar en la identificación de los responsables.

Investigación en curso

La División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, bajo la dirección de la agente Carmen Rivera, lidera el caso. Por ahora, se espera que en los próximos días se conozcan avances sobre la captura de los involucrados.

Pese a la magnitud del robo, el cantante de 44 años y las otras dos víctimas no resultaron heridas. Cosculluela no se ha pronunciado públicamente sobre lo ocurrido, pero la noticia ha generado preocupación entre sus seguidores y colegas de la industria musical.