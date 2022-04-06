Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez se casan. Este es el anillo de compromiso

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez han confirmado que se casarán. La pareja, que ha construido una sólida relación a lo largo de casi diez años y que comparte una familia con cinco hijos, anunció este lunes a sus millones de seguidores que ha decidido dar el siguiente paso. Sin ofrecer más detalles sobre la fecha o el lugar de la ceremonia, la noticia ha causado un gran revuelo en redes sociales y medios internacionales.

Boda de Cristiano y Georgina: así luce el anillo de compromiso

El anuncio llegó en la mañana de este 11 de agosto a través de Instagram. Georgina publicó una fotografía en la que se la ve tomada de la mano de Cristiano, sobre unas sábanas blancas, luciendo un imponente anillo de compromiso. La joya, que cubre gran parte de su dedo anular, destaca por su enorme diamante central de talla ovalada, rodeado por un engaste que realza su brillo.

En la imagen, la modelo y empresaria acompaña la instantánea con un breve pero contundente mensaje: “Sí, quiero. En esta y en todas mis vidas”. La publicación rápidamente acumuló millones de reacciones y comentarios de fanáticos, amigos y celebridades, quienes celebraron la noticia.

Aunque no se han revelado detalles de la propuesta, el anillo habla por sí solo: una pieza ostentosa y elegante, acorde con el estilo de vida que la pareja ha mostrado desde que comenzó su relación en 2016. Cristiano y Georgina han protagonizado, en más de una ocasión, momentos virales que han alimentado el interés del público por su vida privada, y este nuevo capítulo promete convertirse en uno de los más comentados.

Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez: una historia de amor en 5 momentos clave

Cristiano y Georgina forman una de las parejas más mediáticas del mundo. Juntos tienen cinco hijos —dos biológicos de Georgina y tres anteriores del futbolista— y han vivido una historia marcada por momentos que han emocionado y conmovido a millones.