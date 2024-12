¿Cuántos hijos tiene Neymar? El jugador y Bruna Biancardi, su novia, serán papás

Neymar no solo se ha destacado por sus habilidades con el balón, también ha acaparado los titulares por su vida personal. Sus romances han sido objeto de gran interés para los medios de comunicación y seguidores en redes sociales.

A lo largo de los años, Neymar ha estado relacionado sentimentalmente con varias mujeres, especialmente con modelos y figuras del entretenimiento. Su vida amorosa ha sido objeto de especulaciones y rumores en numerosas ocasiones.

Neymar EFE/EPA/ALI HAIDER Fotografía por: ALI HAIDER

Uno de sus romances más conocidos y duraderos, ha sido con la modelo brasileña Bruna Biancardi, quien comparte contenido en sus redes sociales sobre moda, belleza y estilo de vida. La pareja está junta desde el 2022, aunque durante unos meses estuvieron separados.

“Yo siempre he estado muy metida en lo mío ya lo saben, pero como están todo el tiempo metiéndome en chismes, prefiero dejar claro por aquí que ya no estoy en una relación desde hace un tiempo. No crean todo lo que aparece por ahí. Le tengo mucho cariño a él y a toda su familia. Por favor, dejen de involucrar mi nombre. Gracias”, dijo la modelo durante la crisis que enfrentaron. Tiempo después se reconciliaron.

Neymar será papá de otra niña

En las últimas horas, el futbolista confirmó a través de sus redes sociales que se convertirá en padre. Por medio de un video en el que se observan cintas de color rosa, el jugador y la modelo anunciaron la llegada de una niña.

¡Estamos viviendo en una fase tan dulce, y no pudimos evitar compartir con ustedes que Él ha escuchado una vez más nuestras peticiones y confirmado nuestros planes! Bienvenida, hija. ¡Que tu llegada sea con mucha salud! Te estamos esperando para completar nuestra familia aún más. Que Dios nos proteja de todo mal. ¡Amén!”, escribieron junto al clip.

“Felicidades. Que venga con mucha salud. Él es bueno en todo momento”, “felicidades, qué alegría”, “amo a esta familia, que Dios los siga protegiendo de todo mal”, “hay mucho amor de por medio”, “¡Felicidad siempre! Que Dios bendiga inmensamente a esta hermosa familia con amor, paz y unidad”, son algunos de los comentarios que dejaron los internautas en la publicación que cuenta con más de 6 millones de likes.

Hijos de Neymar: ¿quiénes son sus mamás?

A raíz de la confirmación de la llegada de una nueva integrante de la familia, sus fanáticos se han interesado en conocer cuántos hijos tiene el futbolista. El jugador del Al-Hilal Saudi F. C., se convertirá en padre por cuarta vez.

Davi Lucca es su primogénito, quien nació fruto de su relación con Carolina Dantas cuando ambos eran adolescentes. Aunque se separaron, comparten la custodia de su hijo.

El 6 de octubre de 2023, el futbolista anunció el nacimiento de su hija Mavie, fruto de su relación con la modelo, Bruna Biancardi. “Llegó a completar nuestras vidas ¡Bienvenida, hija! Ya eres muy amada por nosotros. Gracias por elegirnos”, escribió en sus redes.

A los ocho meses del nacimiento de la bebita, el futbolista se convirtió en papá nuevamente de Helena, quien nació, al parecer, fruto de una infidelidad con la influencer Amanda Kimberlly, con quien Neymar habría tenido un romance mientras estaba con Bruna Biancardi. A raíz de ese escándalo, Bruna y Neymar terminaron por un tiempo.

Actualmente, espera a su nueva hija, de quien, por ahora, se desconoce el nombre y la fecha de su nacimiento.