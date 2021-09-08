Daniel Arenas reveló la verdad sobre su salud: “Alcanzaron a decir que era grave”

Durante las últimas semanas, los seguidores de Daniel Arenas se mostraron preocupados por su ausencia en redes sociales, donde suele ser muy activo. El actor y presentador colombiano, recordado por producciones como Teresa, Corazón indomable, Los Reyes y La gata, reapareció recientemente para aclarar los rumores que habían circulado sobre su estado de salud y su vida personal.

¿Qué le pasó a Daniel Arenas?

A través de un video compartido en sus redes sociales, Arenas explicó que su ausencia se debió a un inconveniente físico que sufrió mientras practicaba pádel, deporte que suele realizar con frecuencia. “Por ahí me han contado que han inventado un poco de chismes y cosas, bendiciones para los creativos”, comentó con humor sobre los rumores que desató su estado.

Según contó Daniel Arenas, durante un partido corrió para alcanzar una pelota y, al frenar de manera brusca, sintió un fuerte dolor en la rodilla: “Se me fue la rodilla para atrás”, relató el actor, quien reconoció que en ese momento temió lo peor. “Alcanzaron a decir que era grave, pero gracias a Dios no fue así”.

El bumangués de 46 años aseguró que se encuentra bajo supervisión médica y en proceso de recuperación, aunque sin mayores complicaciones. “Los años no vienen en vano; el cuerpo cambia, la vitalidad cambia, pero estoy bien y agradecido con la vida”, añadió, enviando un mensaje de tranquilidad a sus seguidores.

Las declaraciones de Daniel Arenas surgieron luego de varios días de especulaciones sobre su estado físico y emocional. En redes sociales, algunos usuarios habían insinuado que el actor enfrentaba un problema de salud más delicado o incluso atravesaba una crisis personal. Además, su relación con la presentadora Daniela Álvarez también ha sido objeto de rumores, pues en los últimos meses ambos han mantenido un perfil más reservado.

De ese modo, el también exparticipante de Protagonistas de Novela buscó poner fin a los comentarios infundados y dejar claro que su prioridad en este momento es recuperarse por completo. “Todo pasa, y lo importante es seguir adelante con fe y buena energía”, concluyó.

Por ahora, Daniel Arenas continúa enfocado en su proceso de rehabilitación y se espera que pronto retome sus actividades habituales. Sus fanáticos celebraron su regreso a las redes y le enviaron mensajes de apoyo.