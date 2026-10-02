Daniela Pachón sorprende con su nuevo rumbo tras salir de ‘Noticias Caracol’: "Con emoción"

Durante casi 11 años, Daniela Pachón hizo parte de la cotidianidad de los colombianos a través de ‘Noticias Caracol‘. La periodista santandereana llegó al informativo en febrero de 2016 como reportera y, con el paso del tiempo, también asumió la presentación, consolidando una trayectoria marcada por coberturas en distintas regiones del país y por su cercanía con los televidentes.

El pasado 25 de septiembre, sin embargo, llegó el momento de cerrar ese capítulo. Pachón se despidió en vivo, entre lágrimas y palabras de agradecimiento para sus compañeros, camarógrafos y para quienes siguieron su trabajo durante todos estos años. En ese momento dejó una pista sobre lo que vendría: aseguró que esperaba reencontrarse con los televidentes y pidió que no olvidaran su voz, porque su próxima cita sería en la radio. Ahora, finalmente, se conoce cuál será ese nuevo escenario.

¿Para dónde se fue Daniela Pachón tras salir de ‘Noticias Caracol’?

La periodista confirmó este miércoles 1 de octubre que se incorporará a Caracol Radio, donde comenzará una nueva etapa profesional a partir del lunes 5 de octubre. El anuncio lo hizo a través de sus redes sociales, donde compartió su emoción por el nuevo reto y definió a la emisora como su “nueva casa”.

La comunicadora hará parte de 6AM W, espacio informativo dirigido por Julio Sánchez Cristo, uno de los programas de referencia de la radio colombiana. Además, tendrá participación en el noticiero del mediodía de Caracol Radio, de acuerdo con el anuncio que realizó la propia periodista.

Después de casi 11 años frente a las cámaras de ‘Noticias Caracol’, Daniela Pachón trasladará su experiencia como reportera y presentadora a los micrófonos. En esta nueva etapa tendrá la posibilidad de retomar con mayor protagonismo la reportería y el análisis de la actualidad, ahora desde un formato en el que la conversación y la información en tiempo real marcan el ritmo de la jornada.

El cambio también representa un movimiento entre dos compañías de medios diferentes. La periodista deja Caracol Televisión, perteneciente al Grupo Valorem, y llega a Caracol Radio, cadena que forma parte del Grupo PRISA. Aunque ambas organizaciones comparten el nombre Caracol, tienen estructuras empresariales y propietarios distintos.

“Con emoción y gratitud les comparto mi nuevo reto. Comienza una nueva historia y quiero que nos acompañemos todas las mañanas desde este lunes 5 de octubre, en 6AM W y en el noticiero del mediodía. Gracias a Caracol Radio, mi nueva casa. Juntos seremos más compañía”, escribió en sus redes sociales.

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Así, pocos días después de despedirse de las pantallas de Noticias Caracol, Daniela Pachón ya tiene definido el siguiente capítulo de su carrera. Desde el lunes 5 de octubre, los televidentes que durante años la siguieron podrán volver a escucharla, esta vez desde los micrófonos de Caracol Radio.

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