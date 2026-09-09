Danna García vivió desagradable experiencia en vehículo de transporte público: publicó foto

Danna García vivió una desagradable situación durante un trayecto en un vehículo solicitado a través de una aplicación de transporte. La actriz decidió hacer pública su experiencia y manifestó su preocupación por lo ocurrido, especialmente por las implicaciones que, a su juicio, puede tener para quienes utilizan estos servicios sin compañía.

La colombiana de 48 años es una de las intérpretes más reconocidas en la televisión latinoamericana. Su carrera incluye producciones como ‘Café, con aroma de mujer’, ‘Perro amor’, ‘La revancha’, ‘Te voy a enseñar a querer’, ‘Corazón partido’, ‘La traición’, ‘Un gancho al corazón’, ‘Bella Calamidades’, ‘Alguien te mira’, ‘Las amazonas’ y ‘El señor de los cielos’. Sin embargo, uno de sus personajes más recordados es Norma Elizondo en ‘Pasión de gavilanes’.

¿Qué le pasó a Danna García y cuál fue su denuncia?

En la mañana del 8 de septiembre, la famosa actriz utilizó sus historias de Instagram para contar el incómodo episodio que acababa de vivir. Según relató, tras subirse a un vehículo que solicitó a través de una popular aplicación de transporte se percató de que el conductor estaba viendo pornografía.

Danna García aseguró que, ante su incredulidad por lo que estaba ocurriendo, decidió grabar en video la situación. Posteriormente compartió una imagen en sus redes sociales en la que se observa parte del interior del vehículo y una pantalla ubicada en la zona del tablero. La actriz cubrió el contenido que aparecía en ella para evitar mostrar material explícito.

En la misma publicación, la antioqueña escribió: “Hoy me subí a un coche de Uber y el conductor estaba viendo pornografía mientras me llevaba. Decidí grabarle en vídeo ante mi incredulidad”. Sobre la imagen también incluyó el mensaje “¡Me urge denunciarlo!”, dejando clara su intención de visibilizar lo ocurrido.

Pero la preocupación de Danna García no terminó en contar su propia experiencia. En otra parte de la publicación manifestó inquietud por la seguridad de las mujeres que utilizan este tipo de servicios cuando se desplazan solas. “Preocupa la seguridad de las mujeres que vamos solas ante esta situación”, escribió.

La denuncia generó reacciones entre sus seguidores, especialmente entre mujeres que expresaron su solidaridad con la actriz y aprovecharon el espacio para contar experiencias incómodas que, según sus propios relatos, han vivido con conductores de aplicaciones de transporte.

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Hasta el momento, no se conoce una respuesta pública de la compañía de transporte relacionada específicamente con la denuncia de Danna García, ni se han divulgado detalles sobre una eventual denuncia formal contra el conductor.

Lejos de este episodio, García también fue noticia en agosto por su regreso a ‘Los 50 más bellos’ de People en Español, selección de la que volvió a formar parte 15 años después de su primera aparición. La actriz ocupó el quinto lugar en la categoría de actuación y habló con la revista sobre su reciente regreso a las telenovelas con ‘Hermanas, un amor compartido’, producción en la que interpretó a una madre que lucha por recuperar a su hija.

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