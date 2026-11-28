El mundo de la música recibió una noticia inesperada sobre la salud de Dave Keuning, guitarrista y cofundador de The Killers. El artista estadounidense reveló que atravesó una emergencia médica que puso su vida en peligro y que, durante varios días, enfrentó un panorama poco alentador. Su recuperación, según contó, fue casi milagrosa.

La confesión llegó a través de una publicación en sus redes sociales, en la que compartió fotografías junto a su esposa y su hija recién nacida. Con motivo del Día de Acción de Gracias, el músico decidió contarles a sus seguidores lo que vivió y agradecer a las personas que estuvieron a su lado durante uno de los momentos más difíciles de su vida.

Dave Keuning reveló que sufrió un derrame cerebral

El músico de 50 años contó que sufrió un accidente cerebrovascular (ACV) dos semanas antes de hacer pública la noticia. De acuerdo con su relato, un coágulo de sangre en el cerebro interrumpió el suministro sanguíneo de todo el hemisferio derecho, lo que provocó síntomas graves.

La reacción de su esposa Emilie fue determinante para que recibiera atención médica a tiempo. El guitarrista de The Killers explicó que la mujer actuó rápidamente y lo llevó directamente al hospital, donde tuvo que ser sometido a una cirugía. El artista también hizo énfasis en la importancia de recibir asistencia durante la primera hora después de sufrir un derrame cerebral.

"Hace dos semanas sufrí un derrame cerebral grave y, gracias a que mi esposa reaccionó rápidamente, fui llevado directamente al hospital y entré a cirugía. La primera hora después de un derrame cerebral es fundamental para llegar al hospital. Tenía un coágulo de sangre en el cerebro que interrumpió el suministro sanguíneo a todo el lado derecho de mi cerebro", Dave Keuning.

La situación era delicada. Cuando llegó al centro médico, el músico había perdido la visión de uno de sus ojos y la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Sin embargo, aseguró que en ese momento ni siquiera había logrado darse cuenta de que estaba sufriendo un accidente cerebrovascular.

"Cuando llegué al hospital, estaba ciego de un ojo y había perdido la movilidad del lado izquierdo de mi cuerpo, pero aun así no podía darme cuenta de que estaba sufriendo un derrame cerebral. Los médicos dijeron que tenía un 40 % de probabilidades de sobrevivir y que después tendría discapacidades, pero, por algún milagro, estoy bien".

¿Cómo se encuentra Dave Keuning tras la cirugía?

En su publicación, el integrante de The Killers manifestó que se siente afortunado de haber sobrevivido y de no presentar las discapacidades que los médicos habían anticipado. De hecho, compartió un detalle particular sobre su recuperación: una de sus primeras preocupaciones al despertar de la cirugía fue comprobar si todavía podía tocar la guitarra.

"Y sí, puedo tocar la guitarra tan bien como antes. Fue lo primero que comprobé cuando desperté de la cirugía", Dave Keuning.

El guitarrista también expresó su agradecimiento por poder utilizar sus manos y pies y hablar con normalidad, capacidades que, según explicó, conserva después de la emergencia médica.

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El mensaje estuvo acompañado de fotografías familiares. El músico aprovechó la ocasión para revelar que hace tres meses, en agosto, él y su esposa recibieron a su hija Odette. En las imágenes compartidas aparece junto a su pareja y la pequeña.

"Me siento extremadamente afortunado de estar vivo y bien, y de poder usar mis manos y pies y hablar como antes. Estoy agradecido con mi esposa, mi hijo, mi hija y todos mis compañeros de banda, con quienes siento que estoy más unido que nunca", Dave Keuning.

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