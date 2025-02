Paquita la del Barrio dejó millonaria herencia. ¿De cuánto y a quiénes?

El pasado lunes 17 de febrero, el mundo musical se enlutó con la partida de Paquita la del Barrio, quien falleció, según reveló su sobrino Paquito Torres al programa Hoy, de un infarto fulminante que tuvo mientras dormía en su casa en Veracruz. “Con profundo dolor y tristeza, confirmamos el sensible fallecimiento de nuestra querida Paquita la del Barrio, en su hogar en Veracruz, siendo una artista única e irrepetible” decía el mensaje que dio a conocer la triste noticia.

La intérprete, que tuvo una carrera de más de cuatro décadas en la música y se hizo célebre por su canción ‘Rata de dos patas’, nunca dejó de trabajar. En los últimos años de su vida, que presentó delicados quebrantos de salud, relacionados con su columna, piernas y pulmones, siempre acudió a sus presentaciones, incluso en silla de ruedas.

Ahora que su muerte se convirtió en la noticia de la industria musical, trasciende el tema de su herencia y un video del 2023, en el que declaró que no tenía intenciones de heredar a sus hijos.

Paquita la del Barrio no quería dejar herencia a sus hijos

Recordemos que Paquita dejó tres hijos: dos de su primer matrimonio y uno más del segundo.

Volviendo al material donde habló de su herencia, allí respondió cuando un periodista le preguntó si ya había hecho su testamento que no: “No lo he hecho, porque no quiero simplemente. Si tuviera dinero, sí me lo gastaría en vida, no les daría nada… yo no tengo dinero”.

Podrías leer: ¿Ángela Aguilar si plagió a Adele? tendría que pagarle millonaria suma

Ahora trasciende según la publicación ‘Celebrity Net Worth’, que Paquita tenía en su cuenta de banco 10 millones de dólares, eso sin contar que poseía negocios como restaurantes.

Hasta donde se ha establecido, pese a la distancia de Paquita con sus hijos, Miguel Gerardo Viveros, Javier Gerardo Viveros y Martha Elena Martínez Viveros, ellos serían los herederos de su fortuna.

Esto a menos que desde cuando dio las polémicas declaraciones hasta el día de su muerte, hubiera redactado un testamento y en él hubiera favorecido a alguien distinto a sus tres hijos. Si ellos fueran sus únicos herederos, los 10 millones se repartirían en partes iguales, esto quiere decir que a cada hijo le correspondería 3,3 millones de dólares.

La intérprete de ‘Tres veces te engañé’, ‘Rata de dos patas’ y ‘Cheque en blanco’ falleció a los 77 años.

Aquí más noticias que son tendencia