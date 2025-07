Famoso influencer fue hallado sin vida en su casa: “decidió irse antes de tiempo”

Las redes sociales están de luto tras ser confirmada la muerte de Aldo Miranda, un reconocido tiktoker mexicano de 32 años. Su cuerpo fue hallado en el interior de su casa en La Paz, Baja California Sur. El equipo de comunicaciones del influencer hizo pública la noticia a través de un comunicado.

“Hoy nos deja una noticia que nos rompe el corazón. A veces las batallas internas son silenciosas y no alcanzamos a ver todo lo que alguien lleva dentro. Aldo decidió irse antes de tiempo, y aunque eso duele profundamente, quiero recordarlo con el amor, la luz y la alegría que dejó en nosotros. Te vamos a extrañar tanto como no tienes idea", se lee en el mensaje que, al parecer, fue escrito por Mario Aguilar, uno de sus compañeros de trabajo, quien, además, finalizó diciendo: “Gracias por todo, Aldo. Siempre vas a estar en mi corazón y en el de muchas personas que te admiramos y queremos. Estoy seguro de que en el cielo llegó una estrella más a iluminar el camino de quienes están allá arriba”.

Sus amigos, seguidores y familiares han lamentado su repentina pérdida: “estoy en shock, los que conocimos a Aldo sabemos la clase de persona que era, siempre tan lleno de luz”, “si supiera que muchas veces sus videos me ayudaron cuando estaba pasando por depresión, su risa contagiaba”, “aún no me lo creo, el me iluminaba con cada video, cuando me sentía muy mal el me hacía reír”, “esta noticia es demasiado triste, voy a extrañar sus videos”.

¿Quién era Aldo Miranda y de qué murió?

Medios mexicanos han reportado que, posiblemente, el tiktoker se habría quitado la vida. Sin embargo, las autoridades tienen el caso en investigación para esclarecer la causa oficial de su deceso.

Aldo acumuló más de 10 millones de seguidores en TikTok, donde se destacó por su contenido humorístico y sus videos de reflexiones personales. Allí, abría su corazón para contarle a sus fanáticos los detalles más íntimos de su vida.

Antes de dedicarse a las redes sociales, el mexicano fue maestro en la Secretaría de Educación Pública (SEP). También trabajó en el equipo de redes sociales de la Fundación Teletón México, y fue en ese momento cuando comenzó a crear contenido hasta llegar a la fama.

“Nunca fue planeado, porque si hubiera sido planeado me hubiera preparado en Comunicación, que siempre es algo que me hubiera gustado estudiar, pero vengo de familia de profes, entonces yo estudié para profe (...) yo era el que les hacía memes a mis cuates en las pedas”, dijo en una oportunidad.

Última publicación de Aldo Miranda en redes sociales

Horas antes de su deceso, el influenciador utilizó su cuenta de instagram para postear un preocupante mensaje. A través de una historia escribió: “gracias a todos por todo”. De acuerdo con sus seguidores, Miranda se estaba despidiendo de manera definitiva, pero se desconoce la verdadera razón de su muerte.