¿De qué murió Brad Arnold, cantante y fundador de 3 Doors Down? Tenía 47 años

La industria musical está de luto tras la noticia del fallecimiento de Brad Arnold, el vocalista principal y cofundador de la banda estadounidense de rock 3 Doors Down. El grupo ha confirmado oficialmente que Arnold tenía 47 años, rodeado de sus seres queridos y “en paz”.

¿De qué murió Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down?

A través de un comunicado, la banda de rock explicó los motivos del deceso del artista: “Con su amada esposa Jennifer y su familia a su lado, falleció pacíficamente, rodeado de seres queridos, mientras dormía después de su valiente batalla contra el cáncer”.

Arnold compartió abiertamente su diagnóstico con sus seguidores, y explicó que, a pesar de la gravedad, estaba enfrentando la enfermedad con valentía y sin miedo.

La noticia de su fallecimiento ha causado una gran conmoción entre sus fanáticos y colegas de la industria musical, quienes han recordado su voz inconfundible y el profundo impacto emocional que sus letras y actuaciones han tenido. “La música de Brad fue la banda sonora de nuestras vidas durante probablemente media década”, “Nuestro más sentido pésame a Jennifer y a toda la familia. Mucho amor y fuerza”, “Descansa en paz, Brad. Gracias por toda la música increíble”, “Gracias por agregar tu luz al mundo, Brad, ya te extrañamos... sigue cantando tus maravillosas canciones allí arriba para esa afortunada audiencia”.

La banda destacó que Arnold fue una figura clave en su historia y que su música logró conectar con millones de personas alrededor del mundo. “Brad Arnold no solo fue el vocalista principal de 3 Doors Down, sino que también fue uno de los miembros fundadores desde 1996. Originalmente, era el baterista y compositor de algunos de los temas más icónicos de la banda, como “Kryptonite”, “When I’m Gone” y “Here Without You”. De hecho, escribió la canción Kryptonite cuando apenas tenía 15 años, mucho antes de que alcanzara la fama mundial. Bajo su liderazgo, la banda logró un reconocimiento internacional, vendió millones de discos y se estableció como una de las agrupaciones más relevantes del rock alternativo y post-grunge a principios de los 2000”.

¿Quién era Brad Arnold, vocalista de 3 Doors Down?

Desde muy joven, mostró una gran pasión por la música. Junto a sus amigos Todd Harrell, quien tocaba el bajo, y Matt Roberts, que se encargaba de la guitarra, fundó 3 Doors Down en 1996, durante sus últimos años de secundaria. Al principio, él era el baterista y también cantaba, pero con el tiempo se convirtió en el vocalista principal de la banda.

Bajo su liderazgo, 3 Doors Down logró un éxito internacional impresionante, vendiendo millones de discos, alcanzando posiciones destacadas en las listas de Billboard y recibiendo nominaciones a importantes premios como los Grammy. Además, la banda participó en eventos de gran relevancia, incluyendo conciertos a nivel nacional y actuaciones memorables en Estados Unidos.