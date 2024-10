Murió Frank Fritz, presentador de ‘Cazadores de tesoros’: “con el corazón roto”

En las últimas horas, fue confirmada la muerte de Frank Fritz, recordado por haber sido el presentador del programa American Pickers. De acuerdo con Bill Stankey, su representante, en los últimos días Fritz había sido ingresado a un hospital de Davenport.

¿De qué murió Frank Fritz?

Al parecer, su fallecimiento se produjo el 30 de septiembre, pero solo hasta la mañana de este martes 2 de octubre se hizo público ante los medios de comunicación y por los canales oficiales de History Channel.

“Tras dos años luchando contra las secuelas de un derrame cerebral, Frank nos deja un legado de pasión por objetos raros y momentos inolvidables. Descansa en paz, Frank. Mike, History y todos los fans de ‘Cazadores de Tesoros’ te echarán mucho de menos”, dice la publicación del canal de televisión en el que trabajó por más de una década.

Mike Wolfe, su compañero de set, con el que grabó hasta 22 temporadas a lo largo de casi 11 años, reveló que el estado de salud de Frank no era tan bueno. A través de sus redes le dejó un emotivo mensaje de despedida:

“Con el corazón roto les cuento a todos que Frank falleció anoche. Conozco a Frank desde hace más de la mitad de mi vida y lo que han visto en la televisión siempre ha sido lo que yo he visto: un soñador tan sensible como divertido. Frank, tanto delante como detrás de las cámaras, tenía una forma de llegar a los corazones de muchas personas siendo él mismo”.

En el 2021 había decidido abandonar el programa luego de sufrir un derrame cerebral. Tiempo después tuvo que someterse a una cirugía de espalda, por lo que, durante un tiempo, se vio obligado a permanecer en silla de ruedas. Además, según había contado él mismo, también padecía la enfermedad conocida como Crohn, una afección que inflama las partes del tubo digestivo y que puede generar dolor abdominal, diarrea, pérdida de peso, anemia y fatiga. Al parecer, todas esas complicaciones de salud acabaron con su vida, aunque por ahora no hay una versión oficial que confirme esa información.

¿Quién era y cuántos años tenía Frank Fritz?

El presentador tenía 58 años, el próximo 11 de octubre cumplía 59. Desde pequeño, Fritz mostró su pasión por coleccionar objetos antiguos. Durante más de 10 años viajó junto con Mike Wolfe alrededor de Estados Unidos, buscando piezas extrañas para sumarlas a su colección.

Aunque se rumoró que tras su salida del programa la relación entre los dos presentadores quedó en malos términos y que incluso, Wolf no lo habría llamado para preguntarle cómo estaba luego de su derrame cerebral, en el 2023 se habrían reconciliado. “Antes del espectáculo, partíamos juntos a lugares que no sabíamos que existían sin ningún destino en mente y solo con la pasión compartida de descubrir algo interesante e histórico. Hemos hecho innumerables viajes y compartido tantos kilómetros y me siento bendecido por haber estado allí a su lado cuando emprendió un último viaje a casa”, mencionó Wolf.