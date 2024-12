Desapareció hijo de famosa actriz. Desesperada, suplica ayuda: “me estoy muriendo”

“Nunca hubiese querido hacer un video para esto. Lamentablemente, como madre, mi desesperación y porque ya no aguanto más, he tenido que dedicarme hoy a hacer eso”, comenzó diciendo la actriz Rhoda Torres, quien, recientemente, publicó un video en su cuenta de Instagram haciendo pública la desaparición de su hijo Jonathan Guillermo Torres Duque.

¿Qué pasó con el hijo de la actriz Rhoda Torres?

La actriz, quien se mostró destrozada, clamó por ayuda. “El 27 de octubre, del presente año, mi hijo, Jonathan Guillermo Torres Duque entró a Venezuela después de casi 10 años que yo me lo llevé a él y a mis otros hijos cuando eran pequeños. Yo me fui con ellos a Estados Unidos por diferentes razones y yo regresé hace dos años, pero mi hijo ahora. Él se vino desde Los Ángeles, a Panamá y de ahí a Cúcuta y entró por tierra a Venezuela. En San Antonio de Táchira fue detenido en la tarde del 27 de octubre”, narró la actriz.

Desde entonces, su paradero es un misterio, lo que ha llevado a su madre a hacer un llamado desesperado a través de sus redes sociales. Con la voz entrecortada, Rhoda Torres compartió su angustia y ha pedido a las autoridades y a la ciudadanía en general que se sumen a la búsqueda de su hijo de 25 años.

“Yo fui a buscar a mi hijo porque yo me lo traía a la casa, con su familia, con su mamá, y mi hijo fue detenido delante de mí y yo lo pude ver. Lo pude abrazar, lloró, lloramos... Mi hijo es venezolano”, aseguró.

Con lágrimas, explicó que, desde el 27 de octubre, no ha tenido noticias del paradero de Jonathan, a quien, al parecer, habrían trasladado a Caracas: “cuando yo estuve buscando a mi hijo en Táchira, lo busqué en todas partes, fui a todas partes, y me decían que ya no estaba, porque yo me quedé esperando que me lo llevaran y nunca me lo devolvieron. Unos días después me dijeron que él había sido trasladado a Caracas a un lugar de investigación. Yo no tengo la certeza de eso, porque no lo he visto, no he tenido una llamada, es lo que me han dicho, pero yo no sé, yo sé que mi hijo es un muchacho que llama la atención porque habla dos idiomas, es alto, pareciera extranjero, pero es un muchacho inocente, artista, venezolano, que no tenía trabajo, y que tiene una depresión... Él pasó por una decepción amorosa. Les pido ayuda, por favor, lo suplico, yo me estoy muriendo, yo como madre ya no aguanto más, no duermo, no puedo ni comer, por favor, se los pido, ¿dónde está Jonathan Guillermo Torres Duque? ¿Dónde está mi hijo? Les suplico a las autoridades competentes, nunca me meto con nadie, ni mi familia, ayúdennos, por favor”, dijo con desesperación, mientras mostraba fotos y documentos.

Actriz Rhoda Torres suplica ayuda para encontrar a su hijo

La publicación cuenta con más de 9 mil likes y cientos de comentarios, pues la noticia ha causado una gran conmoción en el mundo del espectáculo y entre los seguidores de la actriz, quienes han mostrado su solidaridad y apoyo mediante mensajes de aliento y compartiendo la publicación para ayudar en la búsqueda.

“Qué injusticia tan grande. Cuánto lamento lo que están pasando”, “Dios lo cuide y lo proteja y lo devuelva sano y muy pronto en el nombre de Jesús”, “te abrazo inmenso. Nunca pensé leer que esto te ocurriría. Fuerza y fe. Aparecerá pronto, sano y salvo”, “Dios tenga misericordia y que te reencuentres con tu hijo sano y salvo”, “estaremos orando por tu hijo y por supuesto por ti para que Dios te de plena confianza y paz que Él tiene el control”, “mi querida amiga lamento muchísimo lo que está pasando es terrible, en nombre de Dios tu hijo va a parecer”.

Finalmente, la actriz venezolana insistió a sus seguidores que la ayuden a dar con el paradero de su hijo: “como madre desesperada he hecho todos los pasos que me han recomendado, me he asesorado, he esperado más de 50 días, voy para dos meses, nadie me da seguridad de dónde está Jonathan, ayúdenme, se los suplico, pido misericordia por mi hijo”.

¿Quién es Rhoda Torres?

Es una actriz venezolana de televisión que ha tenido una notable carrera artística tanto en Venezuela como en Estados Unidos. En 2002, fue una de las humoristas del programa Bienvenidos de Televen, ocupando el lugar de Yulika Krausz.