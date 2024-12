Felipe Saruma conmovió con fuerte video sobre la depresión: “nadie se dio cuenta”

Tras su separación de Andrea Valdiri, Felipe Saruma ha demostrado ser mucho más que un influencer de videos cómicos. En los últimos años, ha fortalecido su carrera como productor audiovisual, demostrando su habilidad para llevar a cabo proyectos de alta calidad, como videos musicales, hasta cortometrajes con profundos mensajes para sus seguidores.

“Sin palabras”, dicen en redes por Video de Felipe Saruma

Recientemente, Saruma publicó un video, grabado en colaboración con Marko, un reconocido influencer venezonalo. En el clip, que se ha vuelto viral en las redes sociales, los creadores de contenido ofrecen una narrativa emotiva que busca dar visibilidad a la realidad de la depresión y otras enfermedades mentales.

Con una presentación simple pero impactante, ambos creadores compartieron una reflexión que tocó profundamente a sus seguidores. En la historia que quisieron mostrar, Saruma le cuenta a su amigo las últimas experiencias que vivió con mujeres, fiestas y el alcohol; aunque en el momento le generaban satisfacción, cuando todo acababa, su vida se derrumbaba en una profunda tristeza. “Yo era el alma de la fiesta, todo el mundo tenía que ver conmigo, estaban encantados... Al final quedé solo”, dice.

“¿Por qué no me pediste ayuda?”, le preguntó Marko en el video, a lo que el santandereano afirma que lo hizo, pero él no le contestó. “Yo te llamé, yo los llamé a todos, pero supongo que estaban ocupados o algo así. Igual sabes cómo soy yo: una sonrisa y pa’ la calle... Otro día terminé tirado en un andén, solo”.

Al final, Saruma le reclama a su amigo: “¿Te sientes mal? Yo también me sentía mal, muy mal, qué lástima que nadie se dio cuenta, ¿no?”.

La escena termina con Marko que queda solo en el video, sugiriendo que la desaparición de Saruma podría haber sido una alucinación, en insinuando, aparentemente, que su personaje pudo haber tomado la decisión de acabar con su vida debido a la depresión que padecía.

Reacciones al video de Felipe Saruma y Marko

El conmovedor video tocó las fibras de miles de seguidores de los creadores de contenido, quienes han dejado sus comentarios en la publicación que cuenta con más de 1.600.000 likes.

El actor Sebastián Caicedo, escribió: “Lastimosamente nos escondemos debajo de la risa para esconder la verdadera cara, y la peor soledad es cuando estamos acompañados. Estemos atentos y pendientes de nuestros seres queridos, el que menos creemos está pasando por eso De la mano de Dios podemos salir adelante. Sí se puede”.

En otros comentarios que han dejado los internautas, se lee: “qué fuerte… He llorado”, “qué gran mensaje”, “gracias por compartir”, “El mensaje que acaban de dejar aquí VALE ORO”, “qué maravilla de video”, “gracias por hacer visible, estas situaciones, que viven presentes en muchas de nuestras familias”, “es bueno tocar estos temas en redes”.