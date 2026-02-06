Desaparición de la mamá de Savannah Guthrie: ¿qué se sabe del extraño caso?

La desaparición de Nancy Guthrie, madre de la presentadora estadounidense Savannah Guthrie, ocurrió en un momento en el que no había señales de que algo pudiera ir mal. La mujer de 84 años vivía en su hogar en Tucson, Arizona, donde, aparentemente, llevaba una vida tranquila y acorde a su edad. Sin embargo, el pasado 31 de enero, sus familiares y amigos comenzaron a preocuparse al perder el contacto con ella, lo que llevó a que se activara una alerta por su desaparición.

¿Qué pasó con la mamá de la periodista Savannah Guthrie?

Al principio, las autoridades no descartaron la posibilidad de que Nancy se hubiera desorientado o salido de casa por su propia voluntad. Pero a medida que pasaban las horas sin que hubiera noticias de ella, y con la falta de movimientos en su cuenta bancaria, llamadas o cualquier señal de actividad, la preocupación creció.

Inicialmente, el sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, indicó que pudo haberse tratado de un crimen. Sin embargo, luego se conoció que todas sus pertenencias fueron halladas en el lugar, entre ellas, su billetera, teléfono celular e incluso su automóvil. Esto aumentó las sospechas de que, posiblemente, no se habría ido del lugar de manera voluntaria.

Desde entonces, las autoridades activaron recursos de búsqueda por tierra y por aire para su localización, con ayuda de voluntarios e incluso el uso de drones. De acuerdo con lo que informó NBC News, el marcapasos de Nancy parece haberse desconectado de su aplicación de monitoreo la madrugada del domingo 1 de febrero.

Nuevos detalles de la desaparición de la mamá de Savannah Guthrie

En las últimas horas, el caso dio un giro alarmante cuando los investigadores encontraron manchas de sangre en el porche de su casa, un descubrimiento que fue enviado para análisis forense. Los resultados confirmaron que la sangre pertenecía a Nancy Guthrie, lo que llevó a la policía a reclasificar el caso como una investigación criminal con la posibilidad de secuestro.

De igual manera, hace pocas horas TMZ reveló nueva información sobre el caso. El fundador de ese medio, Harvey Levin, hizo una aparición en “Hannity” el jueves por la noche, donde compartió información impactante sobre una supuesta nota de rescate que su equipo recibió en relación con el caso de la desaparecida Nancy Guthrie.

Puedes leer: Las noticias que son tendencia en el mundo del entretenimiento aquí

“La carta empieza diciendo que está a salvo, pero asustada, y añaden que ella sabe exactamente qué exigen. Y por eso, a través de nosotros, le están diciendo a la familia, y obviamente el departamento del sheriff les entregó la carta que recibimos, exactamente lo que exigen, y dicen que Nancy lo sabe”, dijo.

Ante la falta de avances concretos, Savannah Guthrie y sus hermanos decidieron hacer un llamado público, dirigiéndose directamente a la persona o personas que pudieran tener a su madre. En un mensaje lleno de emoción, la familia solicitó una prueba de vida y abrió canales de comunicación confidenciales para facilitar cualquier información.