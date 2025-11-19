Diana Neira, de ‘Nuevo rico, nuevo pobre’, reveló el complejo diagnóstico que recibió su hija

Diana Neira, recordada por su papel de Ingrid Peláez en la versión original de Nuevo rico, nuevo pobre, ha continuado con su carrera mientras compagina la actuación con su vida familiar. Desde hace varios años reside en México junto a su esposo, el actor Ricardo Abarca, y sus dos hijas, etapa en la que ha buscado un equilibrio entre los proyectos profesionales y la crianza.

En medio de la cotidianidad familiar que suele compartir a través de sus redes sociales, la actriz colombiana dio a conocer que enfrentan una situación difícil relacionada con la salud de su hija Julieta. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, acostumbrados a ver momentos cálidos y alegres, y ahora atentos a este proceso que la familia Abarca Neira comienzan a atravesar.

¿Qué enfermedad padece la hija de Diana Neira y Ricardo Abarca?

Por medio de su cuenta de Instagram, Neira reveló que hace varios meses su hija mayor fue diagnosticada con diabetes tipo 1, una condición crónica que exige monitoreo constante y una serie de cuidados diarios. En su mensaje, recordó el momento del diagnóstico con una frase contundente: “Hace cuatro meses el mundo se detuvo”, expresando el impacto que tuvo la noticia dentro de su hogar.

Según contó, los primeros días fueron especialmente difíciles. La actriz no ocultó la mezcla de emociones por la que han pasado desde entonces: “Hemos llorado, dudado, preguntado…”, escribió, reconociendo que la adaptación ha implicado cambios profundos en la rutina y en la dinámica familiar. Aun así, subrayó que también han encontrado pequeños espacios de consuelo y esperanza en medio del proceso.

Diana Neira también explicó que la enfermedad los ha llevado a asumir nuevas responsabilidades, entre ellas los controles de glucosa que Julieta debe realizar varias veces al día. De hecho, en uno de los fragmentos más emotivos de su publicación, relató cómo cada medición le recuerda la fortaleza con la que su hija enfrenta este reto. “Cada día, al ver una gotita de sangre salir del dedito de mi hija, recuerdo… y clamo con fe por el milagro que sé que puede hacer”, expresó, haciendo referencia al apoyo espiritual que ha sido clave para la familia.

“Julieta tiene una fuerza que solo Dios pudo plantar en ella. Su sonrisa ilumina los días nublados, y su valentía de roble nos enseña a no rendirnos”, comentó, subrayando cómo la actitud de su hija se ha convertido en una fuente de inspiración dentro y fuera de su hogar.

Por último, Diana Neira aprovechó su mensaje para enviar un abrazo simbólico a otras familias que viven situaciones similares. “Si tú también tienes un hijo o hija con diabetes tipo 1, te abrazo. Si eres una mamá librando la batalla de un diagnóstico, te abrazo con el corazón”, escribió, explicando que decidió hacer pública su experiencia para acompañar a quienes puedan estar pasando por algo igual o incluso más complejo.