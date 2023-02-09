Diego Guauque de ‘Séptimo Día’ fue víctima de la delincuencia: “fui encañonado y asaltado”

El periodista del programa investigativo de Caracol Televisión publicó un video en sus redes sociales revelando detalles de lo que le ocurrió hoy en Bogotá.

Diego Guauque ha dedicado su vida a sacar a la luz casos de corrupción, injusticias y problemas sociales que afectan a miles de personas, convirtiéndose en uno de los periodistas de denuncia más reconocidos del país.

¿Qué pasó con Diego Guauque?

En las últimas horas, Guauque publicó un video en sus redes sociales contando que fue víctima de un atraco en Bogotá. Según reveló el hecho ocurrió este jueves en la capital del país. “Hoy fui encañonado y asaltado a plena luz del día en un restaurante de comida española en una de las zonas más exclusivas de Bogotá: el parque de Usaquén. Eran las tres de la tarde y yo estaba reunido con dos abogados por un tema periodístico. Era un almuerzo tranquilo, pero de repente entró un tipo armado, con una pistola grande, plateada, brillante, a plena luz del día. Éramos los únicos comensales”, dijo.

El periodista aseguró que no se trató de un robo improvisado, como suelen ocurrir la mayoría en la capital del país: “Este señor caminó directo hacia nuestra mesa, no dudó, no improvisó, sabía a quién iba a buscar y nos encañonó. Le dijo a uno de los abogados: ‘quítese el reloj gran $%&$’”.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Afortunadamente, el hecho no pasó a mayores. Sin embargo, Guauque se cuestionó sobre la inseguridad en Bogotá, especialmente en ese tipo de sectores donde anteriormente no era tan concurridos este tipo de eventos. “El tipo no pidió celulares, no pidió dinero, entró solo por ese reloj. Yo tenía incluso mi celular sobre la mesa y pensé que también se lo iba a llevar, pero no, su objetivo era claro: le arrancó el reloj, una pieza costosa y salió con suma calma y huyó en una motocicleta junto a su cómplice. Todo ocurrió en menos de un minuto, en pleno Usaquén, una de las zonas supuestamente más seguras de Bogotá. Hoy yo no estoy contando una historia ajena. Hoy fui testigo directo de cómo la inseguridad se tomó esta ciudad”, dijo.

De igual manera, en la descripción del video que ya cuenta con más de 3.800 likes, agregó: “Hoy me tocó vivir en carne propia algo que muchos ciudadanos vienen denunciando desde hace tiempo: la inseguridad ya no distingue horarios ni lugares en Bogotá”.