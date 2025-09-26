Director de la serie sobre tragedia de Chapecoense murió en un accidente aéreo

El cineasta brasileño Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz, recordado por dirigir la serie documental Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia (disponible en HBO Max), falleció en un accidente aéreo ocurrido en la región del Pantanal, en el estado de Mato Grosso do Sul. El siniestro tuvo lugar en horas de la noche del martes 23 de septiembre, cuando la avioneta en la que viajaba se precipitó en una zona de difícil acceso, a unos 140 kilómetros de Campo Grande.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Lo que se sabe sobre el accidente de Luiz Fernando Feres

De acuerdo con reportes de la Policía Civil y del Cuerpo de Bomberos, en el hecho también perdieron la vida otras tres personas: el arquitecto chino Kongjian Yu, reconocido internacionalmente por el concepto de “ciudades esponja”; el piloto y propietario de la aeronave, Marcelo Pereira de Barros; y el también realizador audiovisual Rubens Crispim Jr.

El aparato, identificado como una avioneta Cessna fabricada en 1958, fue hallado en llamas en un área conocida como Fazenda Barra Mansa, un destino turístico del Pantanal.

De acuerdo con la Agencia Nacional de Aviación Civil de Brasil, la aeronave no estaba autorizada para realizar vuelos nocturnos, pues carecía de los equipos necesarios para este tipo de operaciones. Incluso, había sido retenida en 2019 por prestar servicios como taxi aéreo de manera irregular, aunque más tarde fue regularizada. Las autoridades investigan las causas exactas de la caída.

Diversos medios brasileños indicaron que Luiz Fernando Feres y Yu se encontraban en la región trabajando en un documental sobre proyectos urbanos sostenibles y sobre la aplicación de las llamadas “ciudades esponja” en América Latina.

¿Quién fue Luiz Fernando Feres da Cunha Ferraz?

El cineasta alcanzó relevancia internacional con la serie Expediente Chapecó: el juego detrás de la tragedia, estrenada en 2022 por WBD/HBO. El proyecto, de cuatro capítulos, examina las fallas en el sistema de aviación y las responsabilidades políticas tras el accidente aéreo de noviembre de 2016 en Colombia, en el que murieron 71 personas —entre ellas la mayoría de los integrantes del club Chapecoense— y sobrevivieron solo seis. La producción fue nominada a los premios Emmy en 2023, lo que consolidó al director como una de las voces destacadas del documental en la región.

Además de este trabajo, Ferraz estuvo vinculado a otros proyectos de alcance internacional. Participó en la película Ganar o ganar, sobre el club saudí Al-Nassr FC, y estuvo al frente de documentales como Miller & Fried: los orígenes del país del fútbol —realizado junto a Globo Filmes—, Tesoros de Tapajós, filmado en la Amazonía, Paisaje de Hormigón, dedicado al arquitecto Álvaro Siza, y Algo en el espacio, centrado en artistas contemporáneos de Brasil.

Su fallecimiento ha sido descrito por varios sectores como una dolorosa coincidencia, dado que el realizador dedicó una parte significativa de su carrera a investigar el accidente del Chapecoense y terminó perdiendo la vida en un siniestro aéreo. La noticia ha generado conmoción en la comunidad cinematográfica y cultural de Brasil, que lo conocía afectuosamente como ‘Luizão’.