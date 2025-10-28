Dulce María, de RBD, anunció que espera segundo hijo a sus casi 40 años

Dulce María está viviendo un nuevo capítulo en su vida personal. La cantante y actriz mexicana, recordada por su papel de Roberta en Rebelde y su trayectoria como integrante de RBD, confirmó que está embarazada por segunda vez.

La noticia la dio a conocer a través de la revista Marie Claire, donde protagoniza la portada de noviembre y posa mostrando su pancita con orgullo.

Lo que se sabe del embarazo de Dulce María

La artista, que cumplirá 40 años en diciembre, reveló que este embarazo la tomó completamente por sorpresa. “Estoy a punto de cumplir 40 años y 35 de carrera, con un regalo inesperado: este embarazo que me tomó por sorpresa. No lo esperaba, pero a veces la vida te lleva exactamente a donde necesitas estar”, contó a Marie Claire.

Dulce María y su esposo, el productor y músico Paco Álvarez, con quien se casó en 2019, ya son padres de María Paula, su primera hija, nacida en diciembre de 2020. Ahora, la familia se prepara para recibir a un nuevo integrante, una noticia que el propio Paco celebró en sus redes sociales con el mensaje: “Les compartimos la noticia más hermosa del mundo”.

En la entrevista, la intérprete recordó cómo descubrió que estaba embarazada. “Empecé a sentirme muy mal durante un viaje, pensaba que era cansancio o el trayecto en carretera, pero no. Cuando regresé a México, tardé un poco en hacerme la prueba y, cuando la hice, salió positiva. Fue una sorpresa muy linda”, relató.

A lo largo de la conversación, Dulce María confesó que el embarazo la llevó a frenar varios proyectos profesionales. “Acababa de lanzar la canción ‘Jaula de oro’, había grabado un video y estaba produciendo otras canciones; de repente tuve que pausar todo. Mi vida dio un giro. Ahora mi prioridad absoluta es este embarazo y mi familia”, aseguró.

Esta fue la portada con la que Dulce María anunció al mundo su nuevo embarazo. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí

Aunque no reveló cuántos meses de gestación tiene, las imágenes publicadas por Marie Claire dejan ver que la mexicana se encuentra en una etapa avanzada. En ellas luce serena, con un look natural y una sonrisa que refleja plenitud.

En cuanto a su carrera, Dulce María afirmó que seguirá creando música, pero con un enfoque distinto. “Mi prioridad es mi familia y este bebé que viene en camino. Es un momento de mucho cuidado, de energía enfocada en lo más importante”, concluyó.