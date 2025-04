El actor Gustavo Angarita está hospitalizado: “ya no va a ser el mismo de antes”

El reconocido actor colombiano Gustavo Angarita atraviesa un delicado momento de salud. Actualmente se encuentra hospitalizado en la Clínica Universitaria Colombia, donde recibe atención médica especializada debido a complicaciones derivadas del cáncer que padece, enfermedad que lamentablemente ya ha hecho metástasis y ha afectado su movilidad, especialmente en una pierna.

Con la voz cargada de tristeza y nostalgia, Gustavo Angarita Jr, hijo del actor, expresó que su padre se encuentra “regular” de salud, y que ya han iniciado un proceso de cuidados paliativos. “Ya no va a ser el mismo de antes, está en una etapa bastante fuerte. El cáncer ha ido afectándolo en su movilidad”, aseguró en exclusiva para Vea.

El ingreso reciente del actor a la clínica se debió a que sus niveles de potasio estaban muy bajos, lo que, sumado a su estado general de debilidad, llevó a los médicos a mantenerlo hospitalizado para brindarle un mejor soporte. “Decidieron dejarlo porque lo ven muy débil”, confesó.

GUSTAVO ANGARITA, ACTOR FOTO: CANAL CARACOL MAYO 20 DE 2009

“Es el comienzo del fin de una era”, aseguró Gustavo Angarita Jr.

Más allá de la tristeza por la enfermedad de su padre, Gustavo Angarita Jr. manifestó su dolor por el olvido de los productores, directores y libretistas, con grandes actores como su papá. “Después de los aplausos viene el silencio, y ahorita estamos en una era de silencio. No hay mucha gente a la que podamos aplaudir”, reflexionó. Con nostalgia, recordó una época en la que Colombia brillaba por la calidad de sus producciones televisivas y lamentó la ausencia de propuestas narrativas ricas y literarias en la actualidad.

Su crítica a la televisión moderna fue contundente: “Ayer vimos La casa de los famosos y son como hamster ahí encerrados. Entonces dijimos: ‘¿Qué es lo que estamos viendo?’ A nadie le da por contar historias. Las historias que cuentan son feas, ya no hay historias literarias, tantos expositores tan buenos que hay en Colombia. Entonces me dio mucha tristeza y por eso fue la analogía de los aplausos. Después de los aplausos viene el silencio y ahorita estamos en una era de silencio un poquito, no hay mucha gente a la que podamos aplaudir., dijo. Para Angarita Jr., la desaparición de los grandes exponentes de la actuación no solo marca el fin de una generación dorada, sino también de un estilo de hacer televisión que enorgullecía al país.

“No tengo admiración por la nueva actuación, por los nuevos proyectos. Eso es sobre todo lo que más me duele, porque cuando él se vaya, simplemente va a desaparecer una era. Cuando se vayan actores como él, ¿quién los va a reemplazar? En este momento no hay nadie quien los vaya a reemplazar, eso me tiene muy triste", aseguró.

“Me dio tristeza, por eso lo puse, pero él va a estar bien, yo creo que él sale de la clínica el lunes, seguramente me va a tocar mantenerlo con cuidados paliativos, pero es como el comienzo del fin de una era, una era muy linda que deberíamos recuperar. Teníamos una expertiz tan buena haciendo la mejor televisión de América, concluyó.

Mientras tanto, Gustavo Angarita sigue recibiendo el cariño de su familia y del personal médico que lo atiende, en una etapa donde cada gesto de amor y cada recuerdo compartido se vuelven esenciales para honrar la vida y la carrera de uno de los actores más importantes que ha tenido Colombia.