El actor Gustavo Angarita Jr. sufrió asalto en Bogotá y terminó hospitalizado: “Me drogaron”

El actor colombiano Gustavo Angarita Jr. denunció que fue víctima de un violento asalto este viernes, 24 de julio, cuando fue abordado por varios delincuentes frente a su vivienda en Bogotá. El caso, dado a conocer a través de sus redes sociales, ha generado preocupación entre sus seguidores por las circunstancias en las que ocurrió el hecho.

Reconocido por su participación en producciones como ‘Pobres Rico’, ‘Hasta que la plata nos separe’, ‘El cartel de los sapos: el origen’ y la tercera temporada de ‘La reina del flow’, el bogotano de 54 años es además hijo del fallecido actor Gustavo Angarita, una de las figuras más recordadas de la televisión colombiana.

¿Qué le pasó a Gustavo Angarita Jr.?

La noticia se conoció en la mañana de este 25 de julio a través de las redes sociales oficiales de Angarita Jr., en las que fue publicada una imagen con un mensaje en el que se relató lo sucedido. Allí se informó que el intérprete fue asaltado frente a su residencia por varios sujetos, quienes, según la denuncia, lo drogaron antes de ingresar a su vivienda y cometer el robo.

En el mismo comunicado se reveló que el inmueble está ubicado en el sector de Galerías, en Bogotá, y que los responsables no solo se llevaron objetos de valor, sino que también lograron modificar el acceso a varias de sus cuentas personales.

Por esa razón, el entorno cercano de Gustavo Angarita Jr. hizo un llamado a familiares, amigos y seguidores para que desconfíen de cualquier mensaje que pueda llegar desde sus perfiles o números de contacto solicitando dinero.

“El día de ayer unos sujetos me asaltaron al frente de mi casa, me drogaron e ingresaron a mi hogar en Galerías. Robaron objetos de valor y cambiaron mis cuentas. Si reciben mensajes míos pidiéndoles dinero: no soy yo”, se lee en el mensaje compartido en su cuenta de Instagram.

Junto a esa publicación, el entorno de Gustavo Angarita Jr. entregó una actualización sobre su estado de salud. Informó que el actor se encuentra internado en una clínica, donde recibe atención médica tras el asalto. También se precisó que permanece estable, aunque continúa un poco aturdido como consecuencia de los hechos.

De igual manera, se advirtió no intentar comunicarse con él a través de WhatsApp o alguna otra red social, ya que los delincuentes también se apoderaron de su teléfono celular.

La denuncia generó una rápida ola de solidaridad entre colegas, amigos y seguidores de Gustavo Angarita Jr., quienes expresaron su deseo de que el actor logre recuperarse pronto. Mientras tanto, otros usuarios manifestaron su preocupación por este tipo de delitos en Bogotá.

Descubre las principales noticias del entretenimiento en Colombia y el mundo dando clic aquí