Gustavo Angarita: esposa, hijo, novelas, películas y más del fallecido actor

En la mañana de este 17 de octubre se confirmó la muerte de Gustavo Angarita, uno de los actores más reconocidos de la televisión colombiana. Con más de cinco décadas de trayectoria, dejó huella en producciones emblemáticas como Bella Calamidades, La Potra Zaina y La casa de dos palmas. La noticia fue dada a conocer por su sobrina, Sandra Eichler.

Reconocido por su disciplina y su compromiso con cada personaje, el bogotano fue una figura clave en la consolidación de la actuación en el país. Su trabajo inspiró a varias generaciones de artistas y le valió el respeto del público y de sus colegas.

Ella fue la esposa y madre del único hijo de Gustavo Angarita

Más allá de las tablas y las cámaras, Angarita construyó una sólida vida familiar junto a Margarita de Castro, su esposa, a quien consideraba su mejor amiga y cómplice.

“Mientras estudiaba en la facultad de Filosofía la conocí. Ella era bibliotecaria en ese lugar”, comentó Gustavo Angarita en 2016 durante una entrevista con La Red.

La pareja se casó en 1964, en una etapa marcada por el dolor y la resiliencia. Antes de la boda, enfrentaron la pérdida de su primera hija, quien murió antes de nacer, un golpe que marcó la vida de ambos, pero también fortaleció su unión. Años más tarde, en 1972, dieron la bienvenida a su hijo, el reconocido actor Gustavo Angarita Jr.

Gustavo Angarita y su hijo, el también actor Gustavo Angarita Jr. Fotografía por: Liz Durán

El 15 de enero de 2013, Margarita de Castro falleció tras una larga batalla contra una enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y un cáncer que deterioraron su salud en los últimos años. De acuerdo con la versión que entregó el actor en su charla con La Red, gran parte de los problemas de salud que enfrentó su esposa se debieron al hábito de fumar que la mujer mantuvo durante varios años.

“Siempre fuimos muy modernos (...). Nunca nos dijimos ‘te amo’ porque nos parecía ridículo”, contó Gustavo Angarita entre risas, al recordar la particular forma en que ambos entendían el amor y la cotidianidad.

Las novelas y películas más reconocidas de Gustavo Angarita

En la pantalla chica dejó huella con personajes en recordadas telenovelas como La casa de las dos palmas, Bella Calamidades, Hombres, La Potra Zaina, Caballo Viejo, La dama del pantanto y El día de la suerte. También tuvo apariciones memorables en títulos más recientes como La ley del corazón, Chepe Fortuna, Casa de reinas y ¿Quién mató a Patricia Soler?.

En el cine, formó parte de clásicos nacionales como La estrategia del caracol (1993), Bolívar soy yo (2001) y El olvido que seremos (2020), además de otras producciones como Los 33, Tiempo de morir y La pena máxima. Su versatilidad lo llevó a encarnar desde figuras históricas hasta personajes cotidianos, siempre con una entrega reconocida por colegas y directores.

El trabajo de Gustavo Angarita fue distinguido con algunos de los galardones más importantes de la industria audiovisual colombiana. Recibió dos premios India Catalina —en 1991 como ‘Mejor Actor Principal’ por La casa de las dos palmas y en 1997 como ‘Mejor Actor de Reparto’ por Hombres—, además del Premio TVyNovelas a ‘Toda una Vida en Televisión’ (2016). También fue homenajeado con el Premio Simón Bolívar, el Nogal de Oro a la Trayectoria y un reconocimiento especial como Gloria de la TV por su aporte a la historia de la televisión en Colombia.