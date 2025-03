El actor Julián Beltrán cumple 8 días hospitalizado. Esto se sabe sobre su salud

Julián Beltrán es un actor reconocido por su participación en diversas producciones de la televisión colombiana. Sin senos sí hay paraíso, El final del paraíso, Amar y vivir, Entre sombras y El club de los graves, son algunos de los proyectos en los que ha trabajado.

Sin embargo, en horas recientes el también locutor y creador de contenido se convirtió en noticia por motivos ajenos a su trabajo. Las razones causaron preocupación entre sus seguidores.

¿Qué le pasó a Julián Beltrán?

Resulta que, a través de su cuenta de Instagram, el actor dio a conocer que lleva varios días hospitalizado por fuertes problemas de salud.

“Cuando toca... toca, muchachos. Se llama descuido, se llama dejar para después, se llama no hacer caso y también se llama angustia y somatizar todas las cargas, tristezas y preocupaciones en el estómago; se llama culpa. Pero de esta salimos, como siempre”, escribió como descripción a la publicación en la que compartió algunas imágenes de lo que ha sido su experiencia en el hospital. No obstante, se reservó los detalles de su estado.

Con la intención de resolver las dudas que despertó la noticia, la revista Vea se comunicó con Julián Beltrán, quien abrió un espacio en medio de sus complicaciones de salud y respondió algunas preguntas.

Julián Beltrán explicó por qué está hospitalizado

De acuerdo con lo expuesto por el bogotano de 45 años a este medio de comunicación, el 12 de marzo completó 8 días hospitalizado en la Clínica Infantil Santa María del Lago, en Bogotá, a donde llegó de urgencia por un fuerte dolor en la zona abdominal.

“Me empezó un dolor muy fuerte en la parte izquierda del abdomen. Podría decir que es algo similar al dolor de cuando te da bazo y también he perdido bastante peso, entonces empecé a ir al médico a hacerme todos los laboratorios. Allí me ordenaron una colonoscopia y fue cuando nos dimos cuenta de que tengo pólipos en el colon. Sin embargo, al día siguiente de esa colonoscopia me dio un ataque de dolor y fue cuando tuve que venir de urgencias”, explicó inicialmente.

“Por lo pronto el diagnóstico ese ese, el tema los pólipos en el colon, que me causa un dolor muy fuerte al lado del abdomen y cuyo origen no se ha podido determinar, a pesar de haber realizado exámenes y pruebas. Ya se sacaron una parte de los pólipos para hacerle una biopsia y saber qué pasa, pero esos resultados toman un tiempo (...) Deben hacer más estudios para determinar lo que ocurre”, agregó Julián Beltrán en su charla con Vea.

Julián Beltrán se ha mostrado optimista, a pesar de las adversidades. Además, ha estado acompañado por cercanos amigos, así como por su familia. Fotografía por: Captura de pantalla Instagram @julianbeltran_actor

El actor también mencionó que debe someterse a una laparoscopia, procedimiento quirúrgico que permite observar el interior del abdomen y la pelvis para diagnosticar y tratar afecciones en estas áreas.

En cuanto al tiempo que permanecerá internado en el hospital, Julián Beltrán advirtió que todavía es indefinido: “No sabemos. Hasta que no me hagan el procedimiento de esta tarde y sepan cómo se debe proceder, si me deben sacar un pedazo de intestino o no, o saber qué causa ese dolor. De todas maneras, hay que esperar unos días para seguir sacando los demás pólipos porque tengo bastantes. Eso es lo que sucede”.

Desde la revista Vea deseamos una pronta recuperación a Julián Beltrán y agradecemos su disposición en medio de este dificultoso momento.