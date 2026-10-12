El Andariego sufrió accidente de tránsito: revelan su estado de salud y qué pasó

El cantante de música popular conocido como El Andariego generó preocupación entre sus seguidores luego de verse involucrado en un accidente de tránsito en una carretera del departamento de Antioquia. El hecho ocurrió el domingo 11 de octubre y llamó la atención de quienes siguen la trayectoria del intérprete colombiano.

Juan Carlos Hurtado, nombre de pila del artista, se ha ganado un lugar en la música popular con canciones como ‘La cama vacía’ y ‘El aguardientico’, temas reconocidos dentro de su repertorio. El accidente ocurrió cuando el intérprete se desplazaba por carretera para cumplir con un compromiso musical en el municipio de Nariño, Antioquia.

¿Qué se sabe sobre el accidente de El Andariego?

El hecho tuvo lugar en la vereda Tasajo, zona rural del municipio de Sonsón, en el oriente de Antioquia. Según los reportes conocidos, la camioneta en la que se movilizaba el cantante se salió de la vía y terminó junto a un barranco, después de superar una cuneta. El siniestro ocurrió mientras el artista se dirigía a las Fiestas de las Cosechas, celebración en la que tenía programada una presentación musical.

Cantante El Andariego se accidentó en zona rural de Sonsón pic.twitter.com/atJAh7KuYP — Luchovoltio (@luchovoltios) October 11, 2026

De acuerdo con la información publicada por medios regionales, El Andariego venía de cumplir un compromiso musical en Anserma, Caldas, y continuaba su recorrido hacia Nariño cuando ocurrió el accidente. El desplazamiento se sumaba a las jornadas de trabajo y los viajes por carretera que el cantante realiza como parte de su agenda artística.

Tras conocerse lo sucedido, el intérprete publicó un video en sus redes sociales para referirse al accidente y dar un parte de tranquilidad a sus seguidores. En la grabación, explicó que viajaba acompañado de su yerno y atribuyó lo ocurrido a un microsueño, que relacionó con el cansancio acumulado durante sus jornadas laborales.

“El tema de las trasnochadas y los viajes, pues siempre hay microsueños, y en un microsueño, nos trepamos al barranco”, explicó el propio artista, a través de sus redes sociales, al relatar cómo se produjo todo.

El cantante también aseguró que tanto él como su acompañante se encontraban bien y que los daños eran principalmente materiales. Su mensaje buscaba tranquilizar a quienes se habían preocupado por las primeras informaciones sobre el accidente.

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Por otra parte, El Colombiano informó que la Inspección de Tránsito de Sonsón manejaba preliminarmente la hipótesis de un posible exceso de velocidad como factor del siniestro. Sin embargo, el medio precisó que las circunstancias debían ser verificadas. Por tanto, esta posibilidad no puede presentarse como una causa confirmada del accidente, especialmente porque el propio artista ofreció una explicación relacionada con un microsueño.

¿Cuál es el estado de salud de El Andariego?

Después del accidente, el cantante recibió valoración médica. Aunque los primeros reportes de las autoridades locales indicaron que presentaba heridas leves, posteriormente se informó que fue dado de alta y que no sufrió lesiones de gravedad.

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El Colombiano señaló que el artista recibió atención de personal médico particular y que, tras la valoración, quedó en condiciones de continuar con su agenda musical. Su equipo de trabajo también confirmó a Noticias Caracol que el cantante se encontraba bien y que los daños más importantes correspondían al vehículo.

El compromiso que tenía pendiente era una presentación en las Fiestas de las Cosechas, en el municipio de Nariño, Antioquia. Según los reportes publicados tras el accidente, el intérprete tenía previsto continuar con su agenda y presentarse ante el público que lo esperaba en esa celebración.

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