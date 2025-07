El cantante Alexis Escobar fue hospitalizado de urgencia ¿Qué le pasó?

En la tarde de este 22 de julio, el cantante de música popular Alexis Escobar encendió las alarmas entre sus fanáticos tras compartir una fotografía desde la camilla de una clínica, al parecer ubicada en Medellín. En la imagen, publicada en sus redes sociales, se le ve recostado y acompañado de un breve mensaje en el que informó que había sufrido una “fuerte intoxicación”.

Aunque la noticia generó inquietud, el propio artista decidió contar más detalles horas después, a través de un video en el que habló sobre lo ocurrido y explicó por qué ocultó su rostro. Sin embargo, aún no se sabe con exactitud qué provocó el incidente que lo obligó a buscar atención médica.

¿Qué pasó con Alexis Escobar?

En el video publicado en su cuenta de Instagram, el antioqueño explicó que todavía no sabe exactamente qué le provocó la intoxicación, pero que los médicos ya están haciéndole exámenes para determinar la causa.

“Mi gente, buenas tardes. Bueno, les cuento ahí por encimita. Me intoxiqué, aunque todavía no hemos sabido con qué, pero ya me están haciendo exámenes”, comentó Alexis Escobar, conocido por canciones como La santa y la diabla y No me da la talla.

Además de los síntomas físicos propios de la intoxicación, el intérprete reveló que atravesó un episodio de pánico y ansiedad, que derivó en hiperventilación. “Me cogió un ataque de pánico y de ansiedad, e hiperventilé. Entonces, eso fue lo que pasó”, relató, visiblemente afectado por el susto que vivió.

Esta fue una de las imágenes que la esposa de Alexis Escobar, quien lo acompaña en este difícil momento, compartió a través de las redes sociales del artista. Fotografía por: Captura de pantalla

Pese a lo ocurrido, Alexis Escobar intentó transmitir un parte de tranquilidad. Contó que ya le practicaron varios exámenes, incluidos electrocardiogramas, para descartar complicaciones mayores. “Gracias a Dios, estoy bien”, añadió.

Respecto a la decisión de no mostrar su rostro, el artista explicó que su cara estaba muy inflamada y que prefería esperar a que bajara la hinchazón antes de grabar un video con normalidad. “No les voy a dar el papayaso de que me gocen. Después les muestro, cuando esté más desinflamado”, dijo con humor, a pesar del difícil momento.

Por ahora, Alexis Escobar sigue bajo observación médica mientras se determina el origen de la intoxicación que le provocó el malestar. Sus seguidores, por su parte, no han dejado de enviarle mensajes de apoyo y pronta recuperación a través de redes sociales, a la espera de que pueda retomar sus actividades musicales muy pronto.