El cantante Big Mancilla sufrió accidente cerebrovascular. Su familia pide ayuda

El cantante Mauricio Mancilla, conocido artísticamente como Big Mancilla, atraviesa un delicado estado de salud luego de sufrir un accidente cerebrovascular isquémico (ACV) el pasado lunes 25 de agosto.

La noticia fue confirmada por Andrea Mancilla, hermana del artista, quien a través de una campaña en la plataforma Vaki pidió apoyo económico para cubrir los gastos de recuperación del artista.

¿Qué le pasó a Big Mancilla?

De acuerdo con el testimonio de Andrea, el ACV ocurrió apenas cuatro días después del cumpleaños de Big Mancilla, y le ocasionó la pérdida total de movilidad en el brazo y la pierna izquierda. La situación tomó por sorpresa a familiares, amigos y seguidores, ya que el intérprete se había caracterizado por llevar una vida saludable y activa en el deporte.

“Mauro siempre ha sido un hombre que ha gozado de buena salud y muy deportista. Por eso este evento inesperado nos ha golpeado emocionalmente a todos como familia, pero especialmente a él”, escribió su hermana en la publicación de Vaki.

La gravedad del diagnóstico impide que Big Mancilla pueda continuar con sus presentaciones en vivo, que hasta ahora constituían su principal fuente de ingresos. Por ese motivo, sus allegados recurrieron a la solidaridad de quienes conocen su trayectoria musical.

“Esta Vaki será de mucha ayuda para que él se pueda concentrar en su tratamiento de recuperación, ya que sus ingresos radican en sus shows, los cuales por obvias razones no podrá realizar”, añadió Andrea Mancilla.

Big Mancilla es reconocido en la escena urbana por su estilo en el hip hop y el dancehall. Alcanzó popularidad con temas como Prende la cadera (Boom Boom), que le dieron visibilidad en distintos escenarios musicales del país y lo consolidaron como un referente de su género.

La campaña busca recolectar fondos que permitan garantizar los tratamientos médicos y terapias que requiere el artista en esta nueva etapa. “Apelamos al amor y admiración de todos los que conocen a mi hermano y que puedan aportar un granito de arena para tener a Big Mancilla de vuelta a los escenarios y seguir disfrutando de su música y talento”, expresó su hermana.

Finalmente, Andrea Mancilla agradeció el respaldo que ha empezado a recibir de los seguidores del cantante. “Muy seguramente Mauro nunca va a olvidar el apoyo recibido en esta dura prueba que la vida ha puesto en su camino”, concluyó.

Con esta iniciativa, la familia espera que la comunidad artística y el público que lo ha acompañado en su trayectoria se sumen para que el intérprete pueda superar esta difícil situación de salud y retomar su carrera.