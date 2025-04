El Charrito Negro, involucrado en fuerte accidente de tránsito que dejó varios heridos

En la tarde del pasado lunes, 23 de abril, el cantante Juan Gabriel González, mejor conocido como ’El Charrito Negro‘, fue protagonista de un fuerte accidente de tránsito en el municipio de Tuluá, Valle del Cauca.

De acuerdo con la información que dieron a conocer las autoridades, la camioneta en la que se movilizaba el artista de 63 años colisionó contra una motocicleta y un vehículo de servicio público tipo taxi, lo que dejó tres personas heridas.

La versión de ‘El Charrito Negro’ sobre su accidente en Tuluá

Tan pronto González descendió de su camioneta y las personas se dieron cuenta que se trataba del conocido intérprete, comenzaron a rondar rumores que lo señalaron de conducir bajo supuesto estado de embriaguez. Sin embargo, los resultados generados por la Clínica San Francisco de Tuluá a la prueba de alcoholemia salieron negativos.

De acuerdo con lo expuesto por ‘El Charrito Negro’ en una entrevista con Pibe Noticias, medio de comunicación local, el accidente de tránsito se habría producido por una falla mecánica en su vehículo.

“Cuando yo prendí el carro, se enloqueció ese carro, es un carro nuevo y automático. No lo paraba nadie. Es triste porque la gente sabe que yo amo a Tuluá y que yo amo a mi gente”, explicó inicialmente.

#PibeNoticias ¡En exclusiva dialogamos con Juan Gabriel González “El Charrito Negro” quien lamentablemente se vio involucrado en un accidente de tránsito el cual dejo tres personas lesionadas! El reconocido artista tulueño voluntariamente aceptó practicarse la prueba de alcoholemia la cual dio negativo. Publicado por Pibe Noticias en Lunes, 28 de abril de 2025

En cuanto a los rumores sobre su estado al momento del múltiple choque, agregó: “Ni más faltaba que yo estuviera andando borracho porque, primero que todo, yo ya ni siquiera tomo trago, yo soy diabético y no puedo hacerlo. No me fumo ni siquiera un cigarrillo (...) Siempre he buscado no dar que decir, cuidar mi imagen. La imagen mía siempre está limpia para todas estas cosas”.

“Desafortunadamente, lo primero que la gente piensa es que uno está borracho, pero gracias a Dios mi mente ha sido muy limpia para eso. Le quiero decir a mi público que por favor no vayan a pensar cosas, esta fue una falla mecánica muy brava (…) Pudo haber pasado algo más delicado, la plata es lo de menos", agregó.

Por último, ‘El Charrito Negro’ advirtió que se apersonó de la situación y estará acompañando a las personas que resultaron heridas en el hecho. “Para las personas que salieron afectadas, que sepan que nosotros estamos de frente para eso. Le quiero decir a mi público y a los familiares de las personas que ‘aporreó’ el carro, que estamos para ellos, ni más faltaba”, concluyó.