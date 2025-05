Él es Frank Cuesta, el ‘youtuber’ que admitió haber mentido sobre su cáncer y activismo

Frank Cuesta, el ‘youtuber’ español conocido por su imagen de defensor de animales, sorprendió a sus seguidores con una confesión que ha sacudido su reputación. En un video publicado el martes, 13 de mayo, comenzó diciendo: “Tengo que admitir varias cosas que muchos os estáis preguntando”, y de inmediato abrió la puerta a un cúmulo de secretos que, hasta ahora, habían estado ocultos.

Famoso por programas como Frank de la jungla y por su labor en el Santuario Libertad, el influenciador reveló que nunca ha sido veterinario ni herpetólogo, y que su activismo ha estado basado, en parte, en una serie de mentiras. “He sido un personaje y poco a poco se me ha ido yendo de las manos por un grave problema que tengo de mitomanía y ego”, reconoció.

De igual manera, expuso la realidad sobre su estado de salud. “Llevo años tratándome de una mielodisplasia, pero no tengo cáncer”, dijo Frank Cuesta, desmintiendo la versión que él mismo sostuvo durante años.

La polémica que enfrenta Frank Cuesta

Uno de los momentos más tensos del video fue la disculpa pública dirigida a su examigo y excolaborador Chi, quien filtró audios comprometedores: “Quiero disculparme públicamente con Chi y asumo completamente la responsabilidad del hate que le cayó después de mi detención”.

Frank Cuesta confirmó que su detención en Tailandia se dio por la posesión de animales sin los permisos requeridos y no por culpa de su antiguo colega. “Fue una denuncia anónima de una ciudadana tailandesa la que alertó a las autoridades”, aclaró.

Sin embargo, lo más impactante fue la confesión sobre el Santuario Libertad y los animales que allí conserva, pues admitió que no son rescatados, como lo hizo pensar durante mucho tiempo.

“Todos los animales del santuario han sido comprados, por lo tanto, podríamos definir que es más una granja de animales que un santuario. Nunca he rescatado animales. Todo ha sido parte de un show que, poco a poco, se me ha ido de las manos (...) Los animales que han muerto en el santuario, la mayoría, ha sido por mi propia negligencia. Ni soy veterinario ni soy herpetólogo. Tengo conocimientos que no son básicos de animales, pero tampoco son conocimientos profesionales”.

Hijo de Frank Cuesta contradice a su papá

Mientras la polémica crece, Zape Cuesta, hijo de Frank, decidió alzar la voz para defenderlo. Según él, fue testigo de cómo su padre perdía el cabello por los tratamientos. También negó los supuestos abusos a animales.

“Me da muchísima pena tener que escuchar a mi padre forzado a leer un guion diciendo que nunca tuvo cáncer (...) Forzado a decir que abusa de los animales cuando llevo toda la vida cuidando y liberando animales con él”, aseveró el hijo de Frank Cuesta, quien también señaló que él y su familia llevan meses siendo objeto de amenazas.

“Yo no lo aguanto más y mis hermanos tampoco. No puedo seguir despertándome así por las mañanas con esta angustia”, concluyó Zape Cuesta.