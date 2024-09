El hijo de la Gorda Fabiola y Polilla envía primeras y emotivas palabras

Cuando Nelson Polanía, conocido como ‘Polilla’, se pronunció después de la muerte de su esposa ‘Le Gorda Fabiola’ en sus redes sociales, los hijos varones de la humorista samaria, fallecida el pasado 19 de septiembre reaccionaron con emotivos mensajes.

El primogénito de Fabiola escribió, “Poli, fui testigo en el hogar de tu amor por mi mamá. Como te lo he dicho y te lo diré siempre: te ganaste un hijo más”, fueron la palabras de Juan Sebastián Valencia el hijo mayor de la desparecida humorista, producto de su primer matrimonio.

Mientras que Nelson David, el único hijo que Posada tuvo con su esposo Polilla, reaccionó con una frase corta, pero muy elocuente: “Sencillamente, los mejores padres que la vida me pudo dar. Vamos para adelante los dos, papito”.

Nelson David, el hijo de la ‘Gorda’ y Polilla publicó palabras impactantes

Ahora es David quien hace el primer pronunciamiento particular después de la muerte de su madre. El joven usó sus redes socailes para enviar una carta que tiene como destinatario “toda Colombia”, según sus propias palabras.

El joven expresó inicialmente: “La partida de nuestra querida Gorda Fabiola enlutece a todo un país. Una madre, esposa, abuela, tía, hermana, suegra, madrina, comadre, amiga, humorista, actriz, escritora, chef y leyenda que ha dejado un vacío irreparable en nuestros corazones. Un vacío que se siente en lo más profundo de nuestras almas”, luego describió lo difícil de la situación que ha experimentado en los últimos días, pero también el apoyo que han recibido como familia de tantos millones de compatriotas.

“En medio de esta situación desgarradora, hemos recibido numerosas muestras de cariño y solidaridad de muchos colombianos, que han compartido su dolor y han recordado con afecto el legado de La Gorda Fabiola. A través de mensajes, detalles, homenajes, especiales televisivos, eucaristías, abrazos, oraciones y otras muestras de afecto, nos han acompañado en este duro proceso”:

Al final Nelson David extendió ese agradecimiento “A todos ellos y a un país entero, solo podemos decir... ¡INFINITAS GRACIAS POR TANTO CARIÑO!”

El comunicado tiene como remitente no solo el hijo benjamín de la humorista, sino “Familiares de La Gorda Fabiola”, dejando así al descubierto que se trata de un texto previamente acordado por el círculo familiar más cercano a Fabiola, quien murió a sus 61 años, un día después de haberlos cumplido.

Fabiola Posada murió a causa de una bacteria, según su hijo mayor

La reconocida humorista tenía serios quebrantos de salud que sufrió por semanas, pero según dijo la familia murió a causa de una bacteria. “Para todos, la muerte de mi madre fue sorpresa, nadie se lo esperaba. Ella estaba muy bien y fíjense que no la mató el corazón, no la mató la diabetes, porque ella tenía diabetes; la mató una bacteria, por eso se la llevó tan rápido y nos tomó a todos por sorpresa, a nosotros y a todo un país”, aseguró el hijo mayor de ‘La Gorda’ Fabiola en una entrevista que al medio digital Mr. Per Latinoamérica.

